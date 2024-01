Los Rolling Stones encabezarán un popular festival de música: fecha y precio de las entradas

La banda británica Rolling Stones encabezará el New Orleans Jazz & Heritage Festival que comenzará el 25 de abril , aunque no será el único grupo popular que estará en el evento y hay mucha expectativa.

A través de sus redes sociales, Rolling Stones compartió el line up completo del festival y sorprendieron con todos los artistas que estarán presentes en el evento. Entre los más importantes, se destacan Foo Fighters, The Killers, Anderson Paak & The Free Nationals, Chris Stapleton, Jon Batiste, Heart, Bonnie Raitt, The Beach Boys y Hozier.