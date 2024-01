En la previa del lanzamiento junto a Lali Espósito, Ptazeta habló sobre su rol en la música: "No solo soy una chica que le canta a otras chicas"

Ptazeta: La verdad es quem viste que él, como que a lo mejor puede aparentar ser una persona como más seria, a mí me daba esa sensación como espectadora, pero no, para nada. O sea, un tío súper simpático. Yo me lo pasé muy bien.

Es más, era con el primer productor con el que yo colaboraba, que no fuera Juacko (el compañero creativo por excelencia de Ptazeta) y cuando llegué se lo dije: “Oye, Biza, yo estoy un poco nerviosa porque yo nunca he estado con otra persona en el estudio que no sea Juacko”, ¡y encima era Biza!

Pero pero bien, me dijo "tranquila, lo que vayas sintiendo, me lo vas diciendo que aquí estamos puestos para la canción”

P: Después tu session ¿Cuál es tu favorita?

Ptazeta: La de Dani Ribba y el freestyle de Trueno también me gusta mucho.

P: A veces siento que las mujeres son muy criticadas cuando son explícitas en el género urbano, a los hombres no los miden con la misma vara ¿lo has sentido?

PZ: Sí, sí, lo he sentido, pero bueno, yo siempre digo "tengo 25 años, llevo 25 años comiéndome que todo el mundo haga lo que le de la gana. Ahora yo quiero hacer lo que me de la gana"

O sea sin faltarle el respeto a nadie, por supuesto, porque considero que tú puedes ser explícito en tu sexualidad y no faltarle el respeto a nadie. Al final es una cosa natural. En algunos sitios es más tabú que en otros, en algunas mentes es más tabú que en otras, pero es una cosa natural.

Sabes que a veces a mi me dicen como ¿qué se siente ser una chica que canta a otras chicas? Joder, pues me molaría que algún día sólo fuera una chica que canta y no una chica que canta a otras chicas. Pero siempre hay que estudiar, tener el tema social a la orden del día, intentar ser tolerante y siempre puestos para ser mejor persona

P: Estás constantemente cercana a la escena argentina. Hiciste temas con Nicki Nicole, Lit Killah, L - Gante y ahora uno con nuestra diva del pop Lali Espósito

PZ: Sí, sí, se vienen cositas, se vienen cositas. Lali es increíble, me cae muy bien. Habíamos tenido un chance antes, pero entre una y otra no habíamos podido concretar. Pero a mi me gusta mucho la conexión y que nos tenemos presentes.

Y para mí, que ella me tenga presente me parece como que la hostia ¿no? porque al final es una artista concebida con una carrera, con su puesto y que me levante la mano y me diga "oye, me mola tu rollo" Pues coño, eso motiva a que diga Vale, estoy.

Nos juntamos en Miami. Hicimos el tema y está duro.



P: Ahora que estás en Argentina ¿alguna palabra de Canarias que nos puedas enseñar que acá no conozcamos?

PZ: Hombre, todo el mundo debería tener la palabra "chacho" en su vida (risas)

P: ¿Qué significa chacho?

PZ: Es como la abreviatura de muchacho como "chacho, dame un una Coca Cola".

P: ¿Cómo pibe?

PZ: Sí, Ok, como pibe. Ahora vamos todos los Chacho a esuchar todas las chochas jajajaja a todo el público de C5N Música escuchar el tema con Lali, aquí estamos, les mando un besito muy grande.