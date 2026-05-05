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Los detalles: cómo fue la separación de Silvina Escudero tras 9 años de pareja

La ruptura anunciada por la modelo se dio luego de varias crisis y un desgaste en la relación.

¿Cómo fue la separación de Silvina Escudero tras 9 años de pareja?.

¿Cómo fue la separación de Silvina Escudero tras 9 años de pareja?.

  • Fin de la relación luego de nueve años marcados por altibajos emocionales
  • Serie de crisis previas que fueron debilitando el vínculo con el paso del tiempo
  • Intentos de reconciliación que no lograron sostener la pareja a largo plazo
  • Decisión definitiva tras un período de desgaste y conflictos acumulados
  • Mudanza de uno de los integrantes como señal concreta del distanciamiento

La noticia se conoció en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa reveló que la bailarina y su pareja, Federico, decidieron cortar tras acumular situaciones. ¿Cómo fue la separación de Silvina Escudero tras 9 años de pareja?

Recientemente Escudero habló con Ángel De Brito sobre esta noticia, confirmándolo
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Según trascendió, la ruptura no fue repentina. La pareja atravesaba conflictos desde hacía tiempo e incluso había intentado recomponer el vínculo en varias oportunidades. Sin embargo, el desgaste terminó pesando más y, hace aproximadamente un mes, tomaron la decisión definitiva de poner fin a la relación.

Uno de los datos que más llamó la atención es que ya no convivían. Federico se mudó a otro departamento dentro de la zona de Nordelta, lo que marcó un punto de quiebre en la dinámica de la pareja. Aunque intentaron mantener el vínculo pese a la distancia, finalmente no lograron sostenerlo.

Silvina Escudero y Federico

Así fue la separación de Silvina Escudero

En los primeros años, la relación había sido inestable, con varias separaciones temporales. Aun así, en 2022 habían apostado por el matrimonio, en una ceremonia íntima junto a sus seres queridos. Con el tiempo, también atravesaron momentos difíciles vinculados a su deseo de formar una familia, lo que impactó emocionalmente en ambos.

El conductor Ángel de Brito confirmó que habló directamente con Escudero, quien ratificó la separación. Según contó, la artista se encuentra bien y enfocada en su presente, transitando esta nueva etapa con calma. Tras hacerse pública la noticia, Escudero compartió contenido en sus redes sociales donde se la vio activa y preparada para continuar con sus proyectos laborales, dejando entrever que busca seguir adelante luego de este cierre.

La ruptura, según aseguraron, no estuvo relacionada con terceros, sino con un desgaste progresivo de la relación.

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