¿Lo nuevo de verano? Kyllie Jenner apostó por una doble microbikini mostrando la moda europea

La influencer eligió un particular diseño para su look en una producción de fotos que realizó junto a otras modelos.

Kylie Jenner marcó nuevamente tendencia al vestir una microbikini en una de sus últimas publicaciones en Instagram. La empresaria volvió a sorprender con su look que incluyó un traje de baño doble.

En su última producción de fotos, la modelo lució un innovador conjunto de microbikini superpuesta, combinando dos trajes de baño de dos piezas en tonos azul y blanco. Primero, optó por un traje de baño que contó con un corpiño triangular y bombacha de tiro bajo en color azul. Sobre este, añadió otro conjunto con bombacha de tiro alto y cavada en off white, creando un efecto de capas que dejó ver la pieza inferior.

Kyle Jenner microbikini Instagram

Para completar el look, le agregó un crop top off white sobre la microbikini doble, causando revuelo en las redes sociales. Las otras modelos que la acompañaron en la sesión lucieron versiones similares del look, pero en diferentes tonalidades: una con traje de baño en distintos tonos de verde y otra con combinaciones en naranja y rosa pastel.

Kyle Jenner microbikini Instagram

En cuanto al maquillaje, Kylie Jenner optó por un look natural que incluyó una máscara de pestañas, sombras en tonos naranjas y un labial marrón suave. Con esta producción y la gran recepción que tuvo por parte de sus fans, demostró una vez más que es una de las personalidades más importantes en el mundo de la moda y en las redes sociales.

Emily Ratajkowski festejó su cumpleaños con el modelo del momento: microbikini estampada y colorida

Emily Ratajkowski deslumbró a sus fans en Instagram durante su cumpleaños luciendo una microbikini estampada. Con casi 30 millones de seguidores en la plataforma, la influencer siempre sabe cómo captar la atención con sus audaces elecciones de vestuario.

En su reciente celebración, la modelo optó por una microbikini de dos piezas. El conjunto contó con un corpiño triangular con un diseño floral en tonos vibrantes sobre una base off white y breteles amarillos, acompañado de una bombacha colaless de tiro alto en un llamativo naranja neón, con moldería tipo taparrabos.

emily Ratajkowski microbikini Instagram

Para complementar su look playero, añadió un conjunto rayado. La parte superior incluyó una camisa abierta con rayas verticales en suaves colores pastel como rosa y lila, mientras que la parte inferior contó con un minishort de algodón XXS en rojo y blanco, con rayas horizontales.

emily Ratajkowski microbikini Instagram

En cuanto a los accesorios, la modelo eligió sandalias egipcias de cuero marrón con suela plana y pulsera alrededor del tobillo, una gorra con visera en amarillo pastel y una minibag beige con tachas plateadas.

emily Ratajkowski microbikini Instagram

La publicación en Instagram alcanzó más de 610 mil "Me gusta" en pocas horas y recibió alrededor de 2800 comentarios. Los fans no solo la felicitaron por su cumpleaños, sino que también la elogiaron por su estilo. De esta manera, sigue demostrando que es una de las personalidades más importantes en la moda y en las redes sociales.