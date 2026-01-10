Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Hijos de perra, la comedia sobre la relación de las personas con sus mascotas Jamie Foxx, Will Ferrell y Sofía Vergara se unen en esta comedia oscura con una mirada única sobre la relación entre los hombres y sus amigos de cuatro patas. + Seguir en







Ya está disponible en la popular plataforma de streaming una película como Hijos de perra (Strays), la comedia más subidita de tono del año sobre un grupo de caninos que se unen en una misión.

El cine lleva más de un siglo pintando a los perros como los mejores amigos del hombre: pequeños, santos y perfectos. Desde Beethoven hasta películas recientes como Siempre a tu lado, Hachik, la relación siempre fue idílica. Sin embargo, ya está disponible en la popular plataforma de streaming una película como Hijos de perra (Strays), la comedia más subidita de tono del año sobre un grupo de caninos que se unen en una misión: arrancar de un mordisco el miembro viril de un hombre.

Dirigida por el mismo equipo que llevó a TED al cine, el tráiler nos ofrece un vistazo al humor peculiar que envuelve la película, burlándose con cariño, y con un humor muy oscuro, sobre el extraño y asqueroso comportamiento de estos cuadrúpedos. Para dar una idea, en las imágenes podemos ver desde una secuencia de fuga de la cárcel en la que hay defecación, hasta una escena de alucinación (con hongos) en la que los perros masacran a una familia de conejos.

A continuación te contamos más detalles de su trama, un entretenimiento garantizado para adultos para que disfruten en las vacaciones de verano en el mes de enero 2026. No te la podés perder.

Sinopsis de Hijos de perra, la nueva comedia de Netflix El filme gira en torno a Reggie, un Border Terrier optimista abandonado por Doug. Él conoce a Bug, un animal callejero que le enseña sobre la libertad y la relación tóxica que mantenía con su dueño. El reparto incluye estrellas notables como el ganador del Óscar, Jamie Foxx, y los carismáticos Will Ferrell y Sofía Vergara. El doblaje al español mexicano cuenta con los cómicos Ricardo O’Farrill, Carlos Ballarta y Michelle Rodríguez.

El planteamiento del director Josh Greenbaum es parodiar el género de las películas de perros parlantes y, por primera vez, llevarla a un público exclusivamente adulto (calificación R). El lenguaje obsceno carece de censura, así que es de suponer que Universal Pictures le otorgó gran confianza al largometraje, lo cual es evidente incluso desde su propio título.

“Las proyecciones de prueba fueron una gran alegría para mí y para el estudio ya que funcionó muy bien, recibimos aplausos y gritos. Es realmente emocionante y positivo, y solo puedo suponer que eso continuará”, comentó Greenbaum a Collinder. Hijos de perra acaba de estrenarse en los cines de México y llegará el 31 de agosto a Perú. La película aún no tiene fecha para ingresar a alguna plataforma de streaming en esos países, pero es cuestión de tiempo para conocer el anuncio. En Argentina, ya está disponible en el mes de enero. Critica-Hijos-de-perra-1 Tráiler de Hijos de perra Embed - Hijos de perra – Tráiler oficial Reparto de Hijos de perra El reparto incluye estrellas notables como el ganador del Óscar, Jamie Foxx, y los carismáticos Will Ferrell y Sofía Vergara. El doblaje al español mexicano cuenta con los cómicos Ricardo O’Farrill, Carlos Ballarta y Michelle Rodríguez. Otros nombres que resuenan son Will Forte, Randall Park (WandaVision), quien da vida a Hunter, un gran danés nervioso que no se separa de su cono e Isla Fisher (Loca por las compras), interpretando a Maggie, una pastora australiana. hijos de perra