Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de La celda de los milagros, la emocionante película que te dejará al borde de las lágrimas

El catálogo de Netflix incorporó un nuevo estreno de 2025 con una carga importante de drama y emoción que cautivó a muchos televidentes.

Tras la muerte de la hija de un alto oficial del ejército, el padre de la víctima decide tomar justicia por su propia mano y lo sentencia a muerte al enviar a Héctor a una prisión clandestina donde las decisiones son tomadas sin juicio ni piedad.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente; cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor. Asimismo, la cantidad de suscriptores y televidentes también aumentó notoriamente a principios de 2026.

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Ahora llegó a la gran N roja La celda de los milagros, la película que es tendencia en este sitio web; se trata de una producción internacional cargada de drama y emoción, fue estrenada el año pasado siendo todo un éxito y en este momento lo es en esta plataforma. Es también un entretenimiento garantizado que no te podés perder y podés disfrutar las últimas semanas de febrero 2026. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la veas lo antes posible desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de La celda de los milagros, la película tendencia de Netflix

‘La celda de los milagros’ es una conmovedora película de drama que narra la historia de Héctor, un hombre con una discapacidad neurológica, y su pequeña hija Alma, quienes parecen llevar una vida tranquila y ordinaria hasta que su mundo da un giro inesperado cuando es acusado de un crimen atroz que no cometió.

Tras la muerte de la hija de un alto oficial del ejército, el padre de la víctima decide tomar justicia por su propia mano y lo sentencia a muerte al enviar a Héctor a una prisión clandestina donde las decisiones son tomadas sin juicio ni piedad. Aislado, confundido y apartado de Alma, Héctor intenta adaptarse en este entorno hostil donde los otros reclusos lo ven con recelo. Pero con el tiempo, su forma genuina de relacionarse con los demás y su bondad empiezan a cambiar su percepción dentro de la cárcel. Conmovidos por el amor de su hija y convencidos de su inocencia, idearán un plan para darle una nueva oportunidad de vida.

Tráiler de La celda de los milagros

Embed - La celda de los milagros | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La celda de los milagros

  • Omar Chaparro
  • Natalia Reyes
  • Gustavo Sánchez Parra
  • Arturo Ríos
  • Sofía Álvarez
  • Jorge A. Jimenez
  • Mariana Calderón
