Esta miniserie de Netflix tiene una denuncia especial de un hecho sanitario y está conmocionando a todos: cómo se llama

El estreno de Netflix que está conmoviendo a todos.

Desde su estreno en Netflix, la miniserie polaca Niños de plomo se convirtió en una de las propuestas más conmovedoras del catálogo internacional. A lo largo de seis episodios, combina drama histórico y denuncia social para reconstruir un caso real estremecedor: la intoxicación masiva con plomo que afectó a cientos de chicos en la región industrial de Alta Silesia en los años 70. Más allá de su intensidad narrativa, la producción también recupera un episodio silenciado de la salud pública europea.

El eje del relato es la determinación de la doctora Jolanta Wadowska-Król, a quien interpreta con solidez Joanna Kulig. Todo comienza cuando la médica advierte síntomas repetidos y alarmantes en varios de sus pacientes: anemia profunda, trastornos neurológicos y serios retrasos en el desarrollo. Lo que parecía una serie de casos aislados pronto deriva en una investigación minuciosa al detectar que el origen del deterioro no es individual, sino consecuencia de un factor externo persistente.

Con el avance de la investigación, la serie expone una realidad devastadora: la raíz del problema era ambiental. Las emisiones de plantas metalúrgicas y fundiciones de plomo y zinc en el distrito de Szopienice, en Katowice, contaminaban de forma sistemática a la población. Así, la ficción retrata la batalla de una profesional contra la negligencia industrial y el encubrimiento oficial, dando identidad a las víctimas de un desastre ecológico que dejó una huella imborrable en Polonia.

Sinopsis de Niños de plomo, la serie que sorprende a todos en Netflix Convertida en uno de los títulos más comentados de Netflix, Niños de plomo destaca por su descarnado enfoque inspirado en hechos reales. Esta producción polaca de seis episodios sitúa la acción en la Alta Silesia de los años 70, una región industrial donde el crecimiento económico ocultaba una crisis sanitaria de enormes dimensiones. Con una sólida combinación de drama histórico y denuncia social, la serie expone cómo la intoxicación masiva con plomo fue deteriorando la salud de cientos de niños mientras las autoridades permanecían pasivas.

El relato se centra en la doctora Jolanta Wadowska-Król, encarnada por Joanna Kulig, quien comienza a detectar coincidencias inquietantes en los diagnósticos de sus pacientes infantiles. Anemia severa, trastornos neurológicos y retrasos en el desarrollo se repiten sin una causa médica evidente. Lo que al principio parece una simple sospecha profesional se transforma en una cruzada personal, decidida a descubrir qué hay detrás de esa alarmante cadena de casos.

Con el correr de los episodios, la investigación saca a la luz una realidad devastadora: la contaminación extrema generada por las fundiciones de plomo y zinc en el distrito de Szopienice era el origen del desastre. Más que un thriller médico, la miniserie funciona como un retrato contundente de la lucha de una mujer frente al poder industrial y al encubrimiento oficial en una de las zonas más afectadas de Polonia, invitando a reflexionar sobre el costo humano del desarrollo sin control. Tráiler de Niños de plomo Reparto de Niños de plomo Joanna Kulig: Dra. Jolanta Wadowska-Król (protagonista).

Dra. Jolanta Wadowska-Król (protagonista). Andrzej Konopka: Dr. Król.

Dr. Król. Magorzata Gorol: Una de las madres afectadas.

Una de las madres afectadas. Agata Kulesza: Personal médico clave.

Personal médico clave. Kinga Preis: Integrante de la comunidad de Katowice.

Integrante de la comunidad de Katowice. Sebastian Dela: Joven de las familias obreras de la zona.