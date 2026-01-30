IR A
Reapareció Soledad Fandiño después de un año de hermetismo sobre su salud

La actriz rompió el silencio y le contó a sus seguidores cómo transcurre la nueva etapa de su vida después del cáncer de mama. "Necesitaba reencontrarme", afirmó.

La modelo Soledad Fandiño reapareció con un emotivo video después de un año de hermetismo tras una operación que la alejó de los medios: "Volví, estuve desaparecida. Necesitaba reencontrarme", empezó.

El presente de los ex Mambrú, a más de 20 años de su separación.
"En menos de un año y medio pasó de todo. Acá estamos... Les voy a ir compartiendo lo que estoy haciendo, mi entrenamiento de yoga, pilates, camino, y me gustaría que me acompañen", continúo.

La actriz mostró un look relajado, y contó que tuvo que tomar decisiones en su nueva vida que la llevaron a mantenerse en el plano privado y fuera de las redes, después de una operación por cáncer de mama a la que se sometió en diciembre de 2024.

En un tono intimista, pero invitando a la reflexión, habló de su nuevo estilo de vida: "Se trata de motivar para generar el hábito y acá yo también estoy para quien quiera sumarse y motivarse". En sus últimos posteos aclaró que su prioridad ahora es "sanar, despertar y construir lo nuevo".

Cuál es el estado de salud de Soledad Fandiño hoy

A principios de 2022, Fandiño decidió probar suerte en Estados Unidos, donde se instaló junto a Milo, el hijo que tuvo con René Pérez, el excantante de Calle 13. En diciembre de 2024 subió fotos sobre el post quirúrgico junto a su familia, y trascendió que salió bien de una operación por cáncer de mama. Actualmente, volvió a las redes e invitó a sus seguidores a seguirla en el camino de su transformación de su cuerpo y mente.

