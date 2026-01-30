Reapareció Soledad Fandiño después de un año de hermetismo sobre su salud La actriz rompió el silencio y le contó a sus seguidores cómo transcurre la nueva etapa de su vida después del cáncer de mama. "Necesitaba reencontrarme", afirmó. + Seguir en







La modelo agradeció a sus seguidores con un emotivo video. Redes sociales

La modelo Soledad Fandiño reapareció con un emotivo video después de un año de hermetismo tras una operación que la alejó de los medios: "Volví, estuve desaparecida. Necesitaba reencontrarme", empezó.

"En menos de un año y medio pasó de todo. Acá estamos... Les voy a ir compartiendo lo que estoy haciendo, mi entrenamiento de yoga, pilates, camino, y me gustaría que me acompañen", continúo.

La actriz mostró un look relajado, y contó que tuvo que tomar decisiones en su nueva vida que la llevaron a mantenerse en el plano privado y fuera de las redes, después de una operación por cáncer de mama a la que se sometió en diciembre de 2024.

En un tono intimista, pero invitando a la reflexión, habló de su nuevo estilo de vida: "Se trata de motivar para generar el hábito y acá yo también estoy para quien quiera sumarse y motivarse". En sus últimos posteos aclaró que su prioridad ahora es "sanar, despertar y construir lo nuevo".