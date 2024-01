Lisandro de Gran Hermano explotó contra Catalina: "Conté para no ir a buscarla..."

"Conté hasta 20 para no ir a buscarla, porque sino la agarraba de los pelos. No sé, me da bronca que me toquen mis cosas", concluyó Licha. Este comentario tuvo diversas reacciones en redes sociales, ya que muchos lo acusaron de violento y otros justificaron sus palabras por lo que ocurrió durante la noche anterior.

Si bien este fuerte conflicto podría terminar pronto al estar ambos nominados para la gala de eliminación, lo más probable es que el tercero en irse de Gran Hermano 2023 sea Williams López. De esta manera, lejos parece estar de darse por concluido el problema y los próximos días serán muy importantes para ver qué ocurre.

Catalina explotó contra Sabrina y se quebró la casa

La participante de Gran Hermano 2023 Catalina Gorostidi explotó contra Sabrina Cortez al salir de la cena de los nominados y Juliana "Furia" Scaglione la apoyó con varias críticas más hacia la mendocina.