Juliana Furia se mostró preocupada por conseguir trabajo cuando se vaya de Gran Hermano

Durante un momento de descargo con Catalina y Carla, Juliana comenzó por señalar: "Como me defenestraron diciendo que ustedes avalaban la violencia, no sé qué. A mí, laboralmente, afuera me puede cagar un poquito, entonces cerrá el orto flaca, porque yo no digo que vos sos p***, ¿entendes?". De esta manera, hizo mención a la cuenta de OnlyFans de Sabrina, la cual generó un fuerte revuelo en redes sociales.