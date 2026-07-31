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Le puso los puntos: la famosa a la que le fueron infiel y le hizo una fuerte advertencia a su nuevo novio

La mujer apostó nuevamente al amor y dejó en claro que la confianza, el respeto y la fidelidad serán condiciones fundamentales.

La famosa de redes sociales volvió a mostrarse con su nueva pareja.

La famosa de redes sociales volvió a mostrarse con su nueva pareja.

La influencer Zoe Bogach volvió a convertirse en tema de conversación en el mundo del espectáculo luego de compartir un video en TikTok junto al joven con el que mantiene una relación exclusiva. La ex participante de Gran Hermano aprovechó el divertido intercambio para dejarle una advertencia pública a quien hoy ocupa un lugar especial en su vida, en una clara referencia a la traumática separación que atravesó con Manuel Ibero, a quien acusó de haberle sido infiel durante su relación.

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Lejos de ocultar las heridas que le dejó aquella historia de amor, la influencer decidió transformar esa experiencia en una especie de regla para su nueva relación. Con humor, pero también con un mensaje contundente, dejó en evidencia que la confianza será un aspecto innegociable.

La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que interpretaron la frase como una indirecta hacia su expareja y celebraron que la ex "hermanita" volviera a apostar al amor tras meses de conflictos mediáticos.

Zoe Bogach advirtió a su nuevo novio tras la infidelidad de Manuel Ibero: “Portate bien”.

Zoe Bogach advirtió a su nuevo novio tras la infidelidad de Manuel Ibero: “Portate bien”.

La advertencia de Zoe Bogach a su nuevo novio

El presente sentimental de Zoe contrasta con el escándalo que marcó el final de su romance con Ibero. Luego de denunciar públicamente que sufrió una infidelidad y de protagonizar fuertes cruces con él durante los últimos meses, incluso cuando el joven ingresó a Gran Hermano Generación Dorada, la creadora de contenidos dejó en claro que busca comenzar una nueva etapa con reglas claras y sin repetir errores del pasado.

Durante el video publicado en TikTok, Zoe no dejó lugar a interpretaciones. "El desconocido me dice que no lo deje mal parado. Yo le dije: 'Mientras vos te portes bien, yo no te voy a dejar mal parado'. Él está advertido", expresó entre risas, en una frase que rápidamente comenzó a circular en distintos portales y redes sociales por la referencia implícita a su historia anterior.

La respuesta del joven alimentó aún más el clima de complicidad. "En los comentarios decían que esta chica me iba a dejar en el Borda. ¡Ayuda!", comentó con humor, mientras Zoe insistía en el mismo mensaje: "Yo te dije: 'Portate bien y todo va a salir bien'". El intercambio mostró una dinámica relajada, aunque atravesada por una condición que la influencer considera fundamental después de la decepción que sufrió en su anterior relación.

El muchacho también respondió con una promesa pública. "¿Me prometés? Mirá que yo siempre me porto bien y hago todo bien. Vos cumplí lo tuyo", expresó, intentando tranquilizar a Zoe. La influencer, fiel a su estilo espontáneo, cerró el video con una frase que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados: "¡Guarden este video! Inchequeable", dejando abierta la puerta a futuras bromas entre ambos si la relación continúa creciendo.

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