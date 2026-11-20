Vecinos denunciaron a un comerciante por presunto abuso de un niño y saquearon su local, luego de que este fuera detenido. La Policía bonaerense se presentó en el lugar para tratar de disipar el conflicto.
El malestar vecinal comenzó tras conocerse la denuncia contra el dueño del comercio: la investigación cuenta con material fílmico incorporado a la causa en el que se observaría al acusado en flagrancia.
Tras la presentación judicial, el hombre fue aprehendido e imputado inicialmente por el delito de abuso sexual simple. Al difundirse la noticia, familiares de la víctima y habitantes de la zona se congregaron frente al establecimiento para exigir justicia y el rápido esclarecimiento del hecho. Si bien la noche anterior ya se habían registrado momentos de tensión que requirieron intervención policial, la situación escaló durante esta mañana.
Pasadas las 10 de la mañana el reclamo se desbordó cuando un grupo de manifestantes logró forzar y derribar el portón lateral que conecta con el depósito del supermercado, mientras otros quemaban neumáticos sobre la calle principal.
El inicio de los incidentes
En un primer momento, alrededor de diez personas ingresaron al sector de almacenamiento para sustraer mercadería. Con el paso de los minutos, se sumaron más personas, que aprovecharon la apertura del depósito para llevarse de todo un poco: packs de gaseosas, bebidas energizantes, cajas de vino y alimentos. Incluso se registró a personas retirándose con carros llenos de productos.
El hecho derivó en un reporte inmediato al 911, por el que acudió la Policía Bonaerense. El caos y la tensión fueron increscendo debido a que los vecinos no salían del comercio, por lo que el operativo se salió de las manos: algunos presentes arrojaron cascotes contra los uniformados, quienes respondieron con disparos de postas de goma para dispersar los disturbios. Tras varios minutos de tensión, las fuerzas de seguridad lograron controlar la situación.