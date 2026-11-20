Caos en Benavídez: vecinos denunciaron a un comerciante por abuso y saquearon su local Los vecino del barrio apuntaron contra el responsable del local y robaron la mercadería. La Policía reprimió a los manifestantes. Por Agregar C5N en









Denuncian el abuso de un niño de 11 años. Denuncian el abuso de un niño de 11 años.

Vecinos denunciaron a un comerciante por presunto abuso de un niño y saquearon su local, luego de que este fuera detenido. La Policía bonaerense se presentó en el lugar para tratar de disipar el conflicto.

El malestar vecinal comenzó tras conocerse la denuncia contra el dueño del comercio: la investigación cuenta con material fílmico incorporado a la causa en el que se observaría al acusado en flagrancia.

Tras la presentación judicial, el hombre fue aprehendido e imputado inicialmente por el delito de abuso sexual simple. Al difundirse la noticia, familiares de la víctima y habitantes de la zona se congregaron frente al establecimiento para exigir justicia y el rápido esclarecimiento del hecho. Si bien la noche anterior ya se habían registrado momentos de tensión que requirieron intervención policial, la situación escaló durante esta mañana.

Pasadas las 10 de la mañana el reclamo se desbordó cuando un grupo de manifestantes logró forzar y derribar el portón lateral que conecta con el depósito del supermercado, mientras otros quemaban neumáticos sobre la calle principal.

El inicio de los incidentes En un primer momento, alrededor de diez personas ingresaron al sector de almacenamiento para sustraer mercadería. Con el paso de los minutos, se sumaron más personas, que aprovecharon la apertura del depósito para llevarse de todo un poco: packs de gaseosas, bebidas energizantes, cajas de vino y alimentos. Incluso se registró a personas retirándose con carros llenos de productos.