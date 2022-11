Leandro Rud sobre su enfermedad: “Traté de hacerme amigo y llevarme bien con el cáncer”

Los malestares físicos y ataque de pánico, entre otros, lo llevaron a hacerse estudios médicos, que, si bien ninguno arrojó nada anormal, todo cambió con una tomografía: descubrieron que tenía cáncer en las glándulas salivales de la parótida.

“Mucha gente me comenta sus situaciones de vida después de que yo expongo mi situación. El otro día vi una frase que me gustó: ‘Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Asó te ahorras disgustos’, eso lo dijo Confucio. Me gustaría que la tomes en cuenta para la vida”, remarcó.

Y al mismo tiempo reflexionó: “Exigirse a uno mismo y esperar poco de los demás, eso es no esperar nada de nadie. Que la vida venga. En los momentos malos quedarse solo y tratar de lucharla uno mismo va hacer que no esperar nada de nadie porque después vienen las desilusiones”.

Respecto al ida y vuelta que tiene con sus seguidores por su enfermedad Rud explicó que tuvo “un cáncer de glándulas salivales”, y reconoció que no está enojado por el destino que le tocó. “Traté de hacerme amigo del cáncer, de llevarme bien con él. De hablarle y pedirle que esté tranquilo. También me toco un cáncer que en el 98,5% son benignos. Y tuve la suerte que me tocó un cáncer maligno”, indicó.

Al mismo tiempo, dejó en claro que el “por suerte” no fue una ironía ya que gracias al cáncer aprendió a valorar muchas cosas en la vida, “a luchar de otra manera, a ver la vida distinta”: “Hoy la vida se me divide en pocas cosas como compartir momentos con mis perros, amigos, hacer deportes y trabajar que me da fuerza para poder estar en la lucha”.

“Poca gente se va a quedar al lado tuyo cuando estas con una enfermedad jodida. Por eso siempre digo ‘luchala vos mismo, quédate con vos mismo y rodéate con gente que no sea tóxica porque ellos te consumen’, te sacan energías”

Rud padeció malestar anímico durante muchos años y creyó que se debía un ataque de pánico y depresión, sin embargo, la realidad indicó que lo que tenía era “un cáncer oculto que me iba comiendo la energía”. “Hablando desde mi experiencia, te recomiendo que las cosas que puede encontrar a tiempo son cosas que se evita en un problema mayor después. No te quedes con la opinión de lo que te diga un médico”.

El caso de la mujer que sobrevivió a 12 tumores

“A las enfermedades hay que llamarlas por su nombre. Cualquier enfermedad que sea te la vas a tener que arreglar vos solo, porque va haber poquita gente que va a estar”, remarcó Rud e hizo referencia de una mujer española que tras padecer 12 tumores, la ciencia pudo avanzar para la lucha contra la enfermedad.

Se trata de una española a la que le descubrieron el primer cáncer a los dos años de vida y el último a los 28, de los cuales cinco de ellos fueron malignos. Según explicaron, se debió a que la paciente heredó de ambos progenitores mutaciones en un gen esencial para la vida.

“La chica la luchó toda la vida. Y al final descubrieron que con su célula fue derribando los tumores, o los medicamentos. Ellas es un ejemplo de vida que la lucha día a día. Hay que tratar de lucharla y seguir adelante”, afirmó el exmanager y agregó: “Todo se puede dependiendo de la cabeza de uno, de las ganas que tiene uno de vivir. Creo que la vida vale la pena vivirla y lucharla”.