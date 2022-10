Leandro Rud y su duro testimonio de cómo enfrenta el cáncer

A ocho años de aquel episodio que en algún momento quiso borrar, hoy trata de afrontar la vida de la mejor manera, reflexionando y ayudando a quienes pasan por lo mismo que le tocó vivir.

“No es fácil levantarme a la mañana, ir al médico, en un mes ir seis veces al sanatorio, hacerme estudios. No es fácil vivir con todo eso, pero si no le pongo garra y pienso en lo positivo de la vida, nadie me va a sacar de la depresión o de la angustia. Y tampoco tengo que estar peleado con la enfermedad”, señaló en su programa La Noche por C5N.

Hablándole a sus televidentes y seguidores les aseguró que “nadie va a luchar tu vida como vos” por eso les aconsejó “meterle garra”: “Empezá a sacarte de encima todo lo que te hace mal. Nadie se siente cómodo con toda la gente que tiene. Los ciclos se terminan, hoy pasa a ser todo muy descartable. Tratá de ponerte vos en tu vida y ponerle garra a tu vida. Fijate la gente que es tóxica y borrala. Hay veces que quedarse solo es mejor que quedarse mal acompañado”.

El contacto de Leandro Rud con los pacientes con cáncer

Las redes sociales han sido un medio donde varios internautas lo contactaron para compartir sus experiencias y recibir por parte del manager una palabra de aliento. “La enfermedad vino y ya está. Tratá de no putearla, de decir: ¿por qué me tocó a mí? Si uno le mete garra, uno va a salir adelante más fácil. Sino, te metés en un pozo que no salís”, remarcó.

Haciendo una enorme reflexión de cómo sobrellevar una enfermedad reconoció que “todas las enfermedades son muy jodidas” pero siempre “vas a encontrar a alguien en un rango peor, pero si tenes la posibilidad de lucharla y estas deprimido, metele garra para lucharla”.

“Este año saqué casi 100 personas de mi WhatsApp y la verdad que hoy me siento cómodo. Sentí que necesitaba estar solo”, se sinceró y recomendó: “Hacete los chequeos, no tengas miedo de ir al médico. Cuando vos la dejás pasar, el problema se agranda. Yo tuve el cáncer oculto 7 años. Y es un cáncer que el 97% son todos benignos. La luchás, ¿qué vas a hacer?”.

Al mismo tiempo, reconoció que cada uno lleva el proceso de la enfermedad como puede o siente, pero por eso si bien indicó que todo lo que señaló es su opinión también aseguró que “cada uno tiene que buscarle la solución”.

“La gente que me escribe, yo le digo que la luche, que no soy ejemplo de nada. Traté de encontrar mi camino, pero me costó. Los últimos siete años de mi vida los viví agotado, cansado, sin saber que tenía un cáncer oculto. Fácil no es, nadie se la lleva de arriba, pero cada uno tiene que buscarle la vuelta para tratar de salir adelante”, precisó.

Por último, aconsejó a cómo tratar a las personas que tiene cáncer: “Te diría que tengas cuidado cómo vas a tratar a esa persona que tiene cáncer, cómo le vas a decir las cosas, cómo vas a opinar de esa persona. Tampoco tengas miedo en comunicarte, porque por ahí le sirve. Si le podés dar una mano, dásela, llamala y escuchala”.