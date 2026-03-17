Laurita Fernández publicó una foto con su pareja y los rumores estallaron: ¿qué detalle apareció en la imagen? La imagen se volvió viral rápidamente y volvió a colocar a la conductora en el centro de la conversación en redes sociales. + Seguir en







Laurita Fernández publicó una foto con su pareja y los rumores estallaron

Laurita Fernández y Matías Busquet en la playa: la conductora compartió varias fotos de sus vacaciones en Instagram junto a su nuevo novio, despertando comentarios de los seguidores.

Inicio de la relación: la pareja comenzó a mostrarse públicamente a fines de 2025, tras asistir juntos al show de Shakira en Buenos Aires.

Reacción de los fans: los seguidores rápidamente especularon sobre un reciente posteo y llenaron los comentarios de preguntas e interpretaciones de un gesto.

Declaración de Laurita: Hasta el momento, la conductora no se refirió a los rumores ni confirmó ni desmintió las especulaciones. Laurita Fernández publicó una foto con su pareja y los rumores estallaron: la actriz y conductora argentina volvió a convertirse en tendencia luego de compartir momentos de sus vacaciones junto a su nuevo amor, ¿qué detalle apareció en la imagen?

Una de las capturas generó una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si la artista podría estar esperando un hijo.

El romance entre Laurita y Matías Busquet comenzó a tomar notoriedad pública a fines de 2025. En diciembre, ambos fueron vistos juntos cuando asistieron al show de Shakira en Buenos Aires, una aparición que despertó las primeras versiones sobre una relación. Con el paso de los meses, la pareja empezó a mostrarse cada vez con más naturalidad tanto en eventos como en redes sociales. Las fotos de viajes, salidas y momentos compartidos hicieron que el vínculo se volviera cada vez más visible para el público.

Laurita Fernandez Matias Busquet Cuáles son los rumores sobre Laurita Fernández y su pareja Durante unos días de descanso en la playa, la modelo publicó varias postales en su cuenta de Instagram donde se la ve disfrutando del mar, el sol y distintos momentos románticos con su novio. Sin embargo, una imagen en particular llamó especialmente la atención de los usuarios.

En esa fotografía, la pareja aparece posando muy cerca y sonriente frente a la cámara. Lo que generó revuelo fue un gesto específico: Matías tiene su mano apoyada sobre el vientre de Laurita. Ese detalle fue suficiente para que muchos seguidores comenzaran a especular con la posibilidad de un embarazo.

En los comentarios del posteo, algunos usuarios preguntaron directamente si la pareja estaba esperando un bebé, mientras que otros interpretaron el gesto como una señal o una posible pista sobre una noticia que aún no habría sido anunciada. Hasta el momento, la influencer no hizo declaraciones sobre los rumores de embarazo que comenzaron a circular tras el sospechoso posteo. Tampoco aclaró el gesto que generó tantas interpretaciones.

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