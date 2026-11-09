Crisis en Paraguay: eliminarán multas e intereses a los afectados por el colapso de Ueno Bank

El presidente del país vecino, Pedro Alliana, anunció la medida con el objetivo de aliviar la situación económica de los contribuyentes. "Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó", expresó.

El flamante presidente de Paraguay, Pedro Alliana , confirmó que las personas afectadas por la disolución de Ueno Bank quedarán dispensadas de pagar multas, intereses y cargos por demora, con el objetivo de aliviar su situación económica en medio de la crisis en ese país tras el cierre de la institución monetaria.

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Alliana encabezó una reunión junto al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué , en el que pidió aplicar medidas que atenúen el impacto de la situación en Paraguay. Tras el encuentro, el mandatario que reemplazó al presidente destituido Santiago Peña informó que solicitó "facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de quienes operaban exclusivamente con este banco".

En tal sentido, el jefe de Estado defendió la disposición y remarcó que "ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó". La decisión apunta a evitar nuevas multas a los contribuyentes e impedir que se profundice la asfixia económica a la población.

El sorpresivo cierre de Ueno Bank dejó a más de tres millones de clientes con sus fondos atrapados , lo que desató una ola de manifestaciones callejeras que generaron especulaciones sobre la estabilidad institucional y la continuidad de Peña, quien finalmente dejó la presidencia el 6 de noviembre por decisión del Congreso.

Alliana asumió el cargo el viernes de forma inmediata a la sentencia del tribunal juzgador parlamentario. "Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y no olvidar nunca el primer deber de un gobernante", aseguró durante la ceremonia.

El artículo 234 de la Constitución paraguaya establece que el vicepresidente debe asumir automáticamente la Presidencia de la República para completar el período de cinco años iniciado en agosto de 2023.

Tras su destitución y detención, Santiago Peña fue imputado por la Fiscalía de Paraguay

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue imputado el sábado por el Ministerio Público en el marco del escándalo financiero de Ueno Bank. La resolución refiere a los delitos de "abuso de confianza y gestión en beneficio propio" además que solicita la prisión preventiva e inhibición de bienes del exmandatario, que fue destituido por el Congreso guaraní a través de un juicio político.

Por su parte, Carlos Dagoberto Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), fue imputado por lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.

Quienes le tomaron la declaración a Peña son los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, además de la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez.

La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Nancy Salomón, brindó una breve conferencia una vez finalizada la interpelación al expresidente donde comunicó formalmente que "desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra el señor Santiago Peña. Y en ese sentido, también comunicarles que los hechos punibles son los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio".