Video: el papa León XIV cantó Alma Misionera en el Cottolengo Don Orione Durante su presencia en el centro residencial, el Sumo Pontífice no se privó de acompañar las estrofas a pura emoción y felicidad. Tras ellos, se retiró saludando a los fieles para continuar su cronograma estipulado. Por Agregar C5N en









Papa León XIV comenzó el día lunes visitando el Cottolengo Don Orione en Claypole.

El papa León XIV tuvo su primera actividad de este lunes en el Cottolonego Don Orione donde no solo brindó una misa ante los files, escuchó a los residentes del lugar, sino que también se destacó uno de los momentos más emotivos: se lo vio muy emocionado cantando junto al coro.

El Santo Padre habló para los fieles, recorrió el lugar y tuvo contacto con las personas con discapacidad. También siguió atentamente la presentación de Abel Pintos y, mientras el artista interpretó Alma Misionera junto al coro, a León XIV se lo vio muy emocionado cantando junto a todos los presentes.

Tras ello, se retiró del lugar saludando a todos aquellos que se hicieron presentes para conocer y recibir la bendición del Sumo Pontífice, y continuar así con el cronograma estipulado para este lunes.

El papa León XIV cantó 'Alma Misionera' junto a los presentes en el Cottolengo Don Orione.



El Sumo Pontífice se retiró de la institución luego de la canción.



Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/WwCOI9m9lB — C5N (@C5N) November 9, 2026 En su discurso, recordó al fundador del lugar, San Luis Orione, quien trabajó durante muchos años confiando en la divina providencia para acoger a las personas más frágiles de la sociedad. Asimismo, reflexionó sobre tres ciudades bíblicas en las que Jesús "respiró el aire fresco y gratuito de la caridad": Belén, donde "se respira el amor a la vida"; Nazaret, donde se valora el trabajo y no se descarta a las personas; y Betania, un lugar que "ayuda a salir del individualismo". En este sentido, destacó el ejemplo de Marta a través del libro que escribió y el testimonio de Norma sobre cómo el cottolengo hace sentir a las personas recibidas, cuidadas y queridas tal cual son.

El Santo Padre citó a su predecesor San Juan Pablo II para recordar que "el amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida", señalando que las personas con impedimentos físicos o espirituales deben reconocerse como "amigos de Jesús".

Dirigiéndose directamente a los residentes, afirmó con fuerza: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano". Además, subrayó que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades espirituales especiales". Así fue la emotiva llegada del papa León XIV al Cottolengo Don Orione en Claypole El papa León XIV arribó al Cottolengo Don Orione en Claypole para caminar por el parque de la institución en donde vive más de 400 personas con discapacidad, visitando distintas casas y talleres del centro de día. También recorrerá un pabellón con residentes postrados y rezará frente al corazón Luis Orione. A bordo del papamóvil, León XIV saludó a los fieles y arribó al lugar. Allí lo esperaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien le hizo la entrega de un presente: era un mate. El Sumo Pontífice lo recibió con una sonrisa y se sacaron una imagen juntos.