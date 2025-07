Las mejores frases de Alejandra "Locomotora" Oliveras: qué hay detrás de sus potentes mensajes

locomotora oliveras

Durante una entrevista en un canal de televisión de Salta, la seis veces campeona del mundo dio un interesante punto de vista respecto a la igualdad. "Es muy machista el deporte del boxeo, porque sabemos que el machismo existe... Por eso estoy acá, para demostrar que una mujer es fuerte, que no existe el sexo débil, que la persona es débil", relató desde su experiencia asegurando que la fuerza no viene de lo biológico sino de la decisión de cada uno.

Uno de los puntos fuertes de su discurso históricamente fue la resiliencia y, durante una entrevista en C5N, Oliveras compartió otra consigna clave al respecto: “ Todos podemos pelearle a la vida, hay que quererlo… adentro tuyo está la campeona”. En diálogo con Julieta Camaño, la exdeportista destacó que lo importante es alentarse desde adentro, aun cuando la vida golpee duro.

Embed

“No seas pelotuda, querete, valorate, cuidate… Viví la vida con energía, con ganas, con amor. Abrazá con ganas, hacé el amor con ganas”, exclamó en una entrevista con María Laura Santillán, una de las que el público tiene más presente. Fiel a su estilo, con un fuerte énfasis en la actividad física, Locomotora realizó una invitación a moverse y valorar la salud, la alegría y el presente como un acto de amor propio.

Embed

En otra oportunidad, recordó su ascenso desde el trabajo rural, en los campos de Córdoba, hasta que logró calzarse los guantes de boxeo. Fue ahí que contó la frase inspiradora que le dio su padre cuando dudaba y que ella replicó en reiteradas ocasiones: “Si es tu sueño, dale para adelante. Peleá por tu sueño”. Así demostró cómo, un momento clave en su infancia, fue un pilar en su posterior carrera internacional.

Locomotora Oliveras Redes sociales

"Yo creo que uno tiene que empezar a escuchar el corazón y no tanto lo que te dicen la cultura, las redes sociales. Vos sos vos. No hay nadie en el mundo como vos. No hay otra persona que tenga tu pelo, tu voz, tu manera de hablar, tu corazón, tus ojos. Nadie", habló sin filtros sobre los estándares de belleza impuestos, en un comentario con el que invitó a cada oyente a valorarse. “Si sos única y único, sé vos y sacá tu mejor versión… no te quieras parecer a la Barbie”, remató.

Estas frases, lejos de ser simples declaraciones, evidenciaron rasgos de una vida construida golpe a golpe. Desde la infancia hasta los seis títulos mundiales, y desde las redes hasta las charlas solidarias con el Team Locomotora, Alejandra siempre desafió a todos a convertir cada golpe en motor de cambio.