La exboxeadora jujeña Alejandra "Locomotora" Oliveras pelea por su vida luego de que su salud haya empeorado en las últimas horas , razón por la que su pronóstico es desalentador y no tardó en viralizarse que es muy probable que no pueda tener una vida normal otra vez .

El cirujano cardiovascular Fernando Cichero visitó el programa televisivo Mujeres Argentinas y se encargó de hablar sobre el futuro de la salud de Locomotora. " Es irreversible la parte del cerebro que perdió, pero no que se mantenga con vida . Está en estado crítico porque tiene casi la mitad de la masa cerebral comprometida, eso no se recupera más, pero las pocas neuronas que le pueden quedar, se pueden volver a interconectar ", comenzó por revelar.

Pero la parte más desgarradora llegó después: "Ahora, si sobrevive, es el tipo de secuela que le va a quedar. Por el tipo de lesión que tuvo, es una secuela muy grande. Ustedes lo conocen Michael Schumacher, todavía está vivo... Después hablamos de calidad de vida. Podría quedar así. Las próximas semanas, no es la vida que va a tener, es hay que ver si va a tener vida". Con todo esto, puso en duda que pueda salir del Hospital José María Cullen de Santa Fe.

Embed - EL PEOR PRONÓSTICO SOBRE LOCOMOTORA OLIVERAS: El Dr. Cichero reveló la cruel verdad sobre su salud

Por otro lado, explicó más sobre las secuelas: "Si tiene mucha fuerza de voluntad, lamentablemente va a quedar muy secuelada, no creo que vuelva a hacer una vida normal como hacía. No va a poder deambular sin ninguna dificultad, el miembro superior no lo va a poder mover como corresponde, y además va a quedar afasia". Todo esto generó mucho dolor en redes, ya que puso muy en duda que consiga salir de terapia intensiva.

"Es la falta de poder hablar, y hay dos. Está la de expresión y la de comprensión. Como le alteró ese lugar del cerebro, es muy probable que quede hemipléjica. La parte cognitiva no, la sensorial sí se va a afectar", concluyó. Con este panorama por delante, Locomotora Oliveras tiene un cuadro muy difícil de recuperación.

Embed - "PUEDE QUEDAR HEMIPLÉJICA": PANORAMA DESOLADOR DE LAS SECUELAS DE LOCOMOTORA OLIVERAS / Dr. Cichero

Desgarrador testimonio del hermano de "Locomotora" Oliveras: "El estado es completamente crítico"

Alejandra "Locomotora" Oliveras continúa internada en el Hospital José María Cullen producto de un Accidente Cerebrovascular (ACV) y, luego del último parte médico, su hermano Jesús reveló que el daño cerebral es "irreparable" y que las consecuencias a nivel cognitivo pueden ser impredecibles.