Alejandra 'Locomotora' Oliveras: "Todos podemos pelearle a la vida y salir adelante"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la boxeadora habló sobre sus charlas motivacionales con las que recorre el país: "No somos inmortales, nos morimos mañana y vivimos la vida amargados sabiendo que todo tiene solución, menos la muerte... hay que perdonar más y ver a la otra persona como un ser humano".

Dio una clase informal en el piso del canal al grito de "sacate la bronca" y "vacías todo lo malo y te llenas de energía". Aprovechó para dejar su mensaje sobre la trascendencia que debe tener el presente: "Disfruta la vida hoy porque mañana no sabemos. Hay que tomar conciencia".

La Locomotora se sumó al elenco de la serie que dirige Sebastián Ortega para Netflix

Locomotora es parte del elenco del spin-off de El Marginal llamado En el barro, una producción de Sebastián Ortega, que va a mostrar la vida de las mujeres en contexto de encierro, donde debutará también como actriz María Becerra. Además, viaja por el país con acciones solidarias.