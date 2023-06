Las 4 películas para ver el fin de semana en Netflix, HBO Max, Prime Video y Flow

Desconectada

Storm Reid es la protagonista de esta película del 2023 que ya está disponible en HBO Max. De los creadores de Searching, Desconectada narra la búsqueda de una hija tratando de encontrar a su madre a través de las redes sociales. June, interpretada por Reid, es una joven que entra en desesperación cuando su madre desaparece en medio de unas vacaciones. Los editores en Searching, una película de suspenso sobre un padre que usa su computadora para encontrar a su hija desaparecida, son los que debutan com directores en este film lleno de suspenso.

Desconectada - Tráiler Oficial El tiempo se acaba. De los creadores de Searching llega Desconectada Sony





Huye





La opera prima de Jordan Peele fue un éxito total de repercusión. "Rose (Allison Williams, Girls) ha invitado a su novio Chris (Daniel Kaluuya, Sicario) a pasar un fin de semana para conocer a sus padres: Missy (Catherine Keener, Captain Phillips) y Dean (Bradley Whitford, The Cabin in the Woods). En un principio, Chris percibe el comportamiento de la familia demasiado complaciente y cree que se debe a los nervios de lidiar con la relación interracial de su hija, pero conforme el fin de semana avanza, una serie de descubrimientos inquietantes lo llevan a enfrentarse a una verdad que jamás imaginó", describe la sinopsis. Extraordinaria puesta en escena, guion y manejo del suspenso. Está en Netflix.-





HUYE | Tráiler subtitulado (HD) ¡Huye! (Get Out), es el nuevo thriller de suspenso de Universal Pictures en el cual un joven afroamericano visita la finca familiar de su novia blanca, pero termina dándose cuenta de que la verdadera razón por la que fue invitado es más siniestra de lo que imaginaba. Universal





Agente Fortune





Dirigida por Guy Ritchie, el agente del MI6 Orson Fortune (Jason Statham) recluta junto a su equipo a una de las mayores estrellas de Hollywood (Josh Harnett). Su misión es detener la venta de armas mortales por el villano Greg Simmonds (Hugh Grant) con la ayudar del actor. Comedia, acción y delirantes actuaciones de todo el elenco. En Prime Video.





Agente fortune | Prime Video | Tráiler oficial En la película dirigida por Guy Ritchie, el agente del MI6 Orson Fortune (Jason Statham) recluta junto a su equipo a una de las mayores estrellas de Hollywood (Josh Harnett). Su misión es detener la venta de armas mortales por el villano Greg Simmonds (Hugh Grant). Prime Video





El camino de regreso





Jack Cunningham (Ben Affleck) una vez tuvo una vida llena de promesas. En la escuela secundaria, era un fenómeno del baloncesto con una beca universitaria completa, cuando de repente, por razones desconocidas, se alejó del juego, perdiendo su futuro. Un profundo drama que lo tiene a Affleck en el centro de la escena. Deporte y una historia dura de resurrección para esta película que está disponible en Flow.