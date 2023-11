¿LAM llega a su final? La confirmación de Ángel de Brito que generó mucho revuelo

Ángel De Brito LAM Redes sociales

El conductor es reconocido por aceptar preguntas de sus seguidores mediante su cuenta de Instagram, bajo el nombre de "Ángel responde", donde muchas veces tira algunas bombas del espectáculo y cuenta secretos antes de que salgan a la luz.

En uno de ellos, un seguidor le preguntó si "vas hacer otro programa que no sea LAM el año que viene". A esto, y lejos de evadir la pregunta, el periodista de 47 años respondió: "Sí, un programa nuevo". Si bien en agosto, se rumoreaba que el conductor sea la cabeza de un nuevo ciclo televisivo, sus seguidores lo interrogaron si se terminará LAM a raíz de las nuevas propuestas, a lo que respondió que no.

LAM 10-11-23.png

Ángel de Brito enfrentó a una de sus panelistas: "No te bancan porque..."

El conductor de LAM, Ángel de Brito, enfrentó a una de sus panelistas en medio de un debate sobre modelos y todas apuntaron hacia Fernanda Iglesias en contra de sus intervenciones y se generó un mal momento al aire.

En medio de una conversación sobre Zaira Nara y su visibilidad por la profesión y Marixa Balli dio su opinión: “A las modelos no las quieren mezclar con nada y terminan como conductoras o vedettes, acepten eso”.

Por ese comentario, Iglesias respondió con una frase inconclusa: “Las modelos…”. Eso despertó la bronca de Yanina Latorre que la enfrentó sin filtros: “No seas así, estás discriminando. No podés decir eso”.

“Discriminadora de modelos. Después me preguntan en las redes por qué te odian todas las angelitas. Por cosas como estas que decís”, disparó De Brito y evidenció la actitud de Yanina: “Mirá como se pone loca. ¿Estás sacada con ella?”. La pelea no tuvo conclusión, pero el presentador no tardó en evidenciarla.