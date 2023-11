Ángel de Brito confirmó que volverá una histórica angelita a LAM

Ángel De Brito reveló por qué no habla de su vida amorosa: "Siempre avancé..."

El ciclo actual tiene a Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Marixa Balli, Marcela Feudale, Fernanda Iglesias y Maite Peñoñori. Pero sumará a una vieja conocida: Cinthia Fernández. Aún no confirmó si su presencia será por la ausencia de una panelista titular.

De Brito Redes sociales

“Hoy vuelve como angelita y ¿si se queda?”, escribió en su cuenta de Twitter. De todas maneras, en reiteradas ocasiones contó que su intención siempre es tenerla en el panel, pero que se dificulta porque es horario nocturno y ella cuida a sus hijas.

Sin embargo, al público no le gustó: “En mi opinión no le suma nada al programa”, “Ojalá que no”, “Por favor no, te lo suplico”. ¿Se queda?

Ángel de Brito enfrentó a una de sus panelistas: "No te bancan porque..."

El conductor de LAM, Ángel de Brito, enfrentó a una de sus panelistas en medio de un debate sobre modelos y todas apuntaron hacia Fernanda Iglesias en contra de sus intervenciones y se generó un mal momento al aire.

Ángel De Brito Captura América TV

En medio de una conversación sobre Zaira Nara y su visibilidad por la profesión y Marixa Balli dio su opinión: “A las modelos no las quieren mezclar con nada y terminan como conductoras o vedettes, acepten eso”.

Por ese comentario, Iglesias respondió con una frase inconclusa: “Las modelos…”. Eso despertó la bronca de Yanina Latorre que la enfrentó sin filtros: “No seas así, estás discriminando. No podés decir eso”.