Horóscopo de hoy, domingo 5 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 5 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La era de las emociones: los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer

(21 de marzo al 20 de abril)

Los momentos con su pareja serán mágicos. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. Los asuntos laborales le irán muy bien. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

(21 de abril al 21 de mayo)

Nota que algunas personas le atraen bastante. Debe velar más por sus intereses económicos. Resolverá problemas tecnológicos en su trabajo. Su estado anímico es algo bajo, intente animarse.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los amigos y familiares le colmarán de cariño. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Su afán por superarse le hará trabajar con más empeño. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Algún mareo a causa de tanta actividad.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. No se deje utilizar por un sablista cercano. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Haga caso a las indicaciones de la persona que le ama. Proteja sus intereses económicos. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Le espera alguna complicación con el otro sexo, paciencia. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. De dinero, muy bien. Ningún temor laboral, le va estupendamente. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Podría aparecer en el horizonte sentimental alguien interesante. No está empleando demasiado bien su dinero. Momento adecuado para la creatividad laboral, sáquele partido. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos. Sus compañeros están en desacuerdo con sus métodos. Sus oídos le provocarán ligeros mareos.