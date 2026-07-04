Gustavo Garzón reveló el gran gesto que tuvo Lali Espósito con sus hijos La ídola pop tuvo un detalle muy amable con los niños a la salida del teatro y el actor destacó que “la fama no la cambió”. Agregar C5N en









Lali con los hijos de Garzón. Redes sociales

El reconocido actor Gustavo Garzón contó que la actriz Lali tuvo un gran gesto con sus hijos, ambos fanáticos de ella, cuando se encontraron a la salida de la obra de teatro Charlie y la fábrica de chocolates en el teatro Gran Rex. “La fama no la cambió”, destacó.

Garzón habló en profundidad sobre la relación con sus hijos en una entrevista de Nicolás Peralta de Pronto y contó que lo van a ver todos los domingos al teatro en la obra que el protagoniza llamada Un hombre solo es demasiado para un hombre solo.

Ambos hijos de Garzón tienen síndrome de Down y él, junto a su pareja, tienen una gran conexión: “Venen todos los domingos a verla, pero casi todos. Cuando no tienen otra obra para ver, ven esta. A ellos les encanta el teatro. Aman profundamente el teatro; los hipnotiza y, además, saben comportarse y entienden lo que se puede hacer en una sala y lo que no".

El encuentro de los hijos de Gustavo Garzón con Lali Como son fanáticos del teatro, fueron a ver un estreno: “Los chicos ya tienen 38 años. Están grandes. El otro día los llevé a ver Charlie y la fábrica de chocolate al Gran Rex, justo llegó Lali Espósito y nos vino a dar un beso”.

View this post on Instagram Y destacó: ”Es muy amorosa ella siempre. Los chicos la conocen de Esperanza mía y Lali es muy cariñosa y divina, como si la fama no la hubiera cambiado. Es una chica muy buena y ellos la aman".