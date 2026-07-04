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Gustavo Garzón reveló el gran gesto que tuvo Lali Espósito con sus hijos

La ídola pop tuvo un detalle muy amable con los niños a la salida del teatro y el actor destacó que “la fama no la cambió”.

Lali con los hijos de Garzón.

Lali con los hijos de Garzón.

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El reconocido actor Gustavo Garzón contó que la actriz Lali tuvo un gran gesto con sus hijos, ambos fanáticos de ella, cuando se encontraron a la salida de la obra de teatro Charlie y la fábrica de chocolates en el teatro Gran Rex. “La fama no la cambió”, destacó.

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Garzón habló en profundidad sobre la relación con sus hijos en una entrevista de Nicolás Peralta de Pronto y contó que lo van a ver todos los domingos al teatro en la obra que el protagoniza llamada Un hombre solo es demasiado para un hombre solo.

Ambos hijos de Garzón tienen síndrome de Down y él, junto a su pareja, tienen una gran conexión: “Venen todos los domingos a verla, pero casi todos. Cuando no tienen otra obra para ver, ven esta. A ellos les encanta el teatro. Aman profundamente el teatro; los hipnotiza y, además, saben comportarse y entienden lo que se puede hacer en una sala y lo que no".

El encuentro de los hijos de Gustavo Garzón con Lali

Como son fanáticos del teatro, fueron a ver un estreno: “Los chicos ya tienen 38 años. Están grandes. El otro día los llevé a ver Charlie y la fábrica de chocolate al Gran Rex, justo llegó Lali Espósito y nos vino a dar un beso”.

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Y destacó: ”Es muy amorosa ella siempre. Los chicos la conocen de Esperanza mía y Lali es muy cariñosa y divina, como si la fama no la hubiera cambiado. Es una chica muy buena y ellos la aman".

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