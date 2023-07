Lali Espósito y Moria Casán presentaron el video de "Quiénes son?" con un mensaje oculto

Lali - Quiénes Son? (Official Video)

Al momento de aceptar la colaboración, la diva le contestó encantada a través de un audio: "Aló, Lali, querida. Ay, sí, mi amor, pero honradísima. Placer, placer, placer, atravesar generaciones. ¿Cómo no voy a estar en tu voz reina? Estoy en un museo y estoy viva. Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral ¿Quiénes son?".

Finalmente se lanzó y en menos de 24 horas ya llegó a medio millón de visitas. El conductor de LAM, Ángel de Brito advirtió que hay "mensajes ocultos".

¿Por qué? En una de las escenas del videoclip aparecen las siglas de su programa. ¿Homenaje, guiño o casualidad? “Escuchen el tema a la inversa”, bromeó.

Moria Casán destrozó a Nacha Guevara por su crítica a Lali: "Está grande"

La actriz y conductora Moria Casán salió al cruce de Nacha Guevara, quien en una entrevista televisiva criticó a la cantante Lali Espósito al opinar que está "subida al caballo".

Además, la actriz realizó un polémico comentario sobre la salud mental que en las redes sociales fue repudiado. "Después se deprimen", agregó Guevara en referencia a la confesión que realizó la intérprete de Disciplina hace pocos días atrás.

Consultada por Intrusos, la One no dudó en contestar: "Lali Espósito es lo más. Si hay alguien que no es agrandado es ella". Vale recordar que Moria participó en Quiénes Son, una de las últimas canciones lanzadas por la cantante pop, y elogió su carrera artística en reiteradas oportunidades.