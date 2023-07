El inesperado anuncio de Lali junto a Moria Casán tras su enfrentamiento con Nacha Guevara

Moria Casán tuvo una fría reacción al fallecimiento de Luis Vadalá: "No siento..."

En el breve adelanto de 13 segundos de duración, se ven detalles del perfil de ambas protagonistas y una situación en la que comparten un cigarrillo. Tanto los fanáticos de la One como de la intérprete de Disciplina y N5 celebraron la noticia, ya que esperan esta reunión desde que se lanzó el tema musical, el pasado 13 de abril.

Moria Casán destrozó a Nacha Guevara por su crítica a Lali: "Está grande"

La actriz y conductora Moria Casán salió al cruce de Nacha Guevara, quien en una entrevista televisiva criticó a la cantante Lali Espósito al opinar que está "subida al caballo".

Además, la actriz realizó un polémico comentario sobre la salud mental que en las redes sociales fue repudiado. "Después se deprimen", agregó Guevara en referencia a la confesión que realizó la intérprete de Disciplina hace pocos días atrás.

Consultada por Intrusos, la One no dudó en contestar: "Lali Espósito es lo más. Si hay alguien que no es agrandado es ella". Vale recordar que Moria participó en Quiénes Son, una de las últimas canciones lanzadas por la cantante pop, y elogió su carrera artística en reiteradas oportunidades.