Lali Espósito preocupó al revelar el mal momento de salud que atravesó: "No sabía decir..."

“Te voy a ser muy sincera... Lamentablemente yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad nivel dramático . Que esto no lo conté, pero amerita a full tu espacio para esto", expresó en No lo hagas fácil con el youtuber Juanpa Zurita.

Se refirió a la vorágine laboral y cómo afectó eso: “Siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien y, a parte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno”.

El día que Lali tuvo que escapar de casa para ir a un Casting que podía cambiarle la vida.

Sin embargo, profundizó en lo que le hizo mal: “Lo cierto es que engo de un momento que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”.

Reflexionó sobre las obligaciones y se llamó a decir “No”. “Recién a mis 30 años años pude decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’.

Lo vinculó con la famosa idea de “poder todo”. Por último expresó: "Por primera vez en mi vida del año pasado a este estoy reacomodando mi trabajo porque te come. Está todo bueno pero cuando te empieza a dar una taquicardia y te tiembla el brazo decís: ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’".