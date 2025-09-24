Este es el perfume favorito de Duki con el que enamoró a Emilia Mernes

El trapero confesó en un stream cuál es su fragancia insignia. Un ejemplar de lujo que mezcla frescura y dulzura, y que se consigue en Argentina.

Cuando se habla de estilo, no todo pasa por la ropa o los accesorios. El perfume es parte de la identidad y muchos artistas lo saben bien. En el caso de Duki , su fragancia favorita se convirtió en tema de conversación entre fanáticos y curiosos luego de que él mismo la mencionara durante una transmisión en vivo.

Lo interesante es que no eligió una opción masiva ni de fácil acceso. Su preferencia apunta a una marca de nicho, reconocida en el mundo por sus composiciones elaboradas y precios que suelen estar muy por encima del promedio.

En ese mismo stream, Duki reveló que el perfume en cuestión es Naxos de Xerjoff , una fragancia de origen italiano que desde su lanzamiento en 2015 se volvió una pieza codiciada dentro del universo de la perfumería de lujo. Y claro, desde ese momento, no faltaron quienes lo asociaron con la relación que el artista mantiene con Emilia Mernes , dándole un tinte más romántico al asunto.

La casa Xerjoff lo define como parte de la familia Cítrica Gourmand , un término que a simple vista puede sonar raro pero que básicamente combina la frescura de los cítricos con la dulzura de notas comestibles.

El arranque se siente con lavanda, bergamota y limón, aportando un aire limpio y vibrante. Luego aparecen en el centro miel, canela, cachemira y jazmín sambac, que son las que le dan calidez y un toque envolvente. Y finalmente, lo que queda en la piel durante horas: tabaco, vainilla y haba tonka, ingredientes que aportan profundidad y una estela sofisticada.

Por esa mezcla, muchos lo describen como un perfume atrevido, dulce pero no empalagoso, elegante y con carácter. Algo que funciona tanto de día como de noche y que se adapta a distintos estilos. No sorprende que Duki lo haya convertido en su sello personal.

Xerjoff Naxos Eau de Parfum-duki-perfume

Cuánto sale el perfume favorito de Duki

Ahora, el detalle que muchos se preguntan: el precio. En Argentina, conseguir un frasco de Xerjoff Naxos Eau de Parfum de 100 ml ronda los $700.000 en sitios de venta online como Mercado Libre. Una cifra que lo ubica en el terreno del lujo, claramente fuera del alcance masivo.

Eso sí, hay quienes buscan opciones más accesibles. En el mercado local circulan versiones llamadas “dupes” o réplicas que imitan bastante bien el aroma original y que pueden costar menos de $400.000.