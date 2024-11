La Valenti: "El arte es un acto político en sí mismo"

Uno de los rasgos distintivos de la artista es su incuestionable parecido a Eva Perón. De hecho, hay quienes la llaman La Evita de la música. Al respecto, la artista sostuvo: "Creo que es un chiste por el look. No voy a mentir: cuando me teñí de rubio el peinado que ya usaba de chiquita se le pareció mucho al look clásico de Eva. El propósito era parecerme un poquito. Intento además promulgar valores al igual que ella, pero de maneras indirectas. Intento que todo tenga una poética".

En sus shows, la interpretación tiene un rol fundamental. No es un recital clásico, sino un happening teatral que llevan al público en una montaña rusa de emociones: "Intento reencarnar en el persona de La Valenti todas esas cosas que a mí me gustan de estas mujeres y muchas otras. Veo de qué forma yo puedo hacer mi propia obra en base a lo que esas personas me inspiraron. En el show pasa de todo. Hay un momento súper folcórico en el que estoy cantando a capela en un círculo frente al público y estamos todos llorando, y de repente estoy en el escenario principal junto a un compañero haciendo un set de música electrónica... pasa por todos lados, es muy divertido", dice.

La columna vertebral del proyecto, asegura, "es el folclore y de ahí se desprenden las ramas: hay rap, rock, pop, música electrónica, entre otros géneros. El folclore es una semilla de lo urbano. Si pensás en las payadas cantadas por los gauchos es muy similar al freestyle, eso es re flashero".

La Valenti: "Tengo la necesidad de salir a buscar al público, decirle ´Che, estoy haciendo esto, ¿te resuena?"

"A mí me gusta hacer música desde la interpretación o con las herramientas que adquirí estudiando. Yo no estudié música, sino teatro, y me gusta escribir, la poesía, ahí entra María Elena Walsh. Ella era una gran poeta y activista feminista muy importante en la historia. Escribió canciones muy significativas y supo llegar a un público infantil, me parece muy interesante. Hoy en día, abro un libro de ella y digo ´Wow. Estas canciones las cantaba de chica y ahora noto que hablan de otra cosa, o están duelando cosas de su historia personal mucho más profundas´. Eso es un hecho artístico en sí mismo: llegar a distintas generaciones y tocar fibras de distintas formas con una misma pieza. Por otro lado, traigo a Mercedes Sosa porque me remite al folclore y tiene una forma de interpretar que traspasaba al público. Por último Madonna simplemente porque es una estrella pop y la amamos".

Kerosene es uno de los dos tracks que La Valenti lanzó previo a la presentación oficial del disco y fue aclamado por su público no sólo por el sonido y la faceta rapera de la artista, sino también por su posicionamiento ideológico que queda implícito en sus estrofas. "Hay varias oraciones infiltradas de principio a fin. Es una protesta constante. Yo intento respetar a los artistas que deciden posicionarse políticamente y los que no. Hay que ponerse los pantalones para hacerlo, hay que leer e informarse para conformar una opinión que puedas expresar cuando te la pregunten. Me parece importante hacerse cargo de que el arte es un acto político en sí mismo y la cultura y la educación también lo son. El arte es un concepto bastante ambiguo, nadie sabe qué es en realidad. Muchas veces me encuentro haciendo arte sin hablar de política y lo considero un hecho artístico. Va de la mano de cambiar la realidad de otra persona o hacerle sentir algo. Cualquier persona que genere una emoción puede considerarse un artista, haga lo que haga, no sólo música".