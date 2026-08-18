Lo confirmó Telefe: cuándo comienza Popstars, conducido por Nico Vázquez El formato musical más esperado de la temporada tiene fecha, jurado y conducción confirmados. La competencia cuenta con una propuesta que incluye tanto televisión abierta como plataformas de streaming. Agregar C5N en









El certamen apunta a descubrir a las próximas grandes figuras del pop argentino.

Telefe confirmó la fecha de estreno de Popstars. El reality musical llegará a la pantalla el próximo lunes 24 de agosto a las 21.30, con Nicolás Vázquez al frente y transmisión simultánea por Telefe y Disney+. El anuncio fue oficial a través de las redes sociales del canal, donde anticiparon el regreso del formato: "Se encienden las luces del escenario donde los sueños se hacen realidad".

El programa contará en el jurado con Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor Charlie García, quienes serán los encargados de evaluar a las participantes a lo largo de la competencia. A ellos se suma Martín Cirio en el rol de coach, con la misión de acompañar el proceso emocional y el crecimiento personal de las concursantes durante las etapas de formación.

El certamen apunta a descubrir a las próximas grandes figuras del pop argentino. Luego de una convocatoria federal que reunió a miles de jóvenes de todo el país, el camino hacia la conformación de la próxima gran banda pop argentina comenzará a verse en pantalla desde el 24 de agosto, con un formato producido por Telefe junto a RGB Entertainment y distribuido por Banijay Rights.

Todo lo que hay que saber sobre Popstars, el reality que llega a Telefe Además de la conducción de Nico Vázquez y el jurado conformado por Torres, Nicki Nicole y Charlie García, el programa tendrá un despliegue digital a cargo de Sofía "La Reini" Gonet, Julieta Poggio y Valen Rizzuti como hosts del React oficial, que se transmitirá por Streams Telefe tras cada emisión.

La Reini también conducirá Mucho más Popstars, un contenido exclusivo disponible únicamente en Disney+ después de cada episodio, con acceso al detrás de escena, los ensayos y la convivencia de las participantes. Esta propuesta de contenido ampliado intenta cubrir el universo del programa más allá de la pantalla lineal, generando una experiencia multiplataforma para los seguidores del formato.

La transmisión principal será en simultáneo por Telefe y Disney+, con una ventana adicional en Disney Channel disponible 24 horas después del estreno de cada episodio. El formato regresa completamente renovado con el objetivo de convertirse en uno de los grandes eventos televisivos del segundo semestre.