IR A
IR A

Tensión en pleno programa por una pelea entre Mercedes Ninci y Esteban Trebucq: "Tengo más calle que todos ustedes"

Un acalorado intercambio de posturas al aire derivó en un momento incómodo durante la última emisión de un ciclo televisivo.

Una fuerte discusión sucedió entre el conductor y la panelista.

Una fuerte discusión sucedió entre el conductor y la panelista.

Durante la emisión nocturna de La Nación Más, Mercedes Ninci y Esteban Trebucq protagonizaron un tenso cruce al aire mientras analizaban la coyuntura económica del país. La discusión comenzó a raíz de las marcadas diferencias respecto a los haberes de las empleadas domésticas y el impacto del costo de vida en los bolsillos familiares. En medio del debate sobre la pérdida del poder adquisitivo, las distintas opiniones de la mesa derivaron rápidamente en un fuerte chispazo entre los periodistas.

La actriz rememoró una de las veladas más emocionantes de su vida.
Te puede interesar:

Graciela Alfano confesó los detalles de la noche íntima que más recuerda

Al defender su postura sobre las urgencias sociales, la cronista intentó respaldar sus argumentos aludiendo a su extensa trayectoria en las coberturas diarias de la vía pública. “Yo tengo un poco más de calle que todos ustedes juntos, perdónenme. Llevo recorriendo la calle 30 y pico de años y sé lo que le pasa a la gente”, disparó la cronista. De este modo, buscó hacer valer su recorrido como movilera para validar su lectura sobre la realidad socioeconómica actual.

La frase no cayó bien en el estudio y generó la reacción inmediata de Trebucq, quien la frenó en seco para salir al cruce y frenar el ninguneo a los demás panelistas. “No, pará. Eso no me gusta. Ni siquiera hablo por mí, pero no. Débora Plager es una periodista con muchos años... no me gusta, retrucó el conductor. A pesar de que la movilera intentó aclarar que su intención no era desmerecer la labor del equipo, el clima en el piso continuó tenso.

Sin ceder espacio, el periodista ratificó su desacuerdo con la actitud de su compañera y exigió un trato de equidad profesional hacia todo el panel. “Te recontra respeto y te quiero, me encanta tu laburo, pero no digas ‘tengo más calle que todos ustedes’. Eso no me gusta porque acá todos tienen trayectoria. ¿Por qué no?”, cuestionó firmemente, dejando al descubierto la interna en vivo por el reconocimiento del recorrido periodístico de cada uno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie de la diva provocó enojo en la familia de una sus exparejas.

Polémica con la serie de Moria Casán: la familia de una de sus exparejas iniciará acciones legales

Fue uno de los vínculos más comentados del espectáculo argentino de los años 90.

Quién fue Luis Vadalá, la pareja de Moria Casán que terminó en escándalo por infidelidades

La historia del primer romance de la diva.

Quién fue Carlos Sexton, el primer romance de Moria Casán

El romance entre ambos comenzó a fines de la década del 70.

Quién fue Mario Castiglione, el gran amor de Moria Casán y padre de Sofía Gala

Qué lindo hablar con vos, fueron las palabras de Jorge Messi a Mirtha Legrand
play

Mirtha Legrand sorprendió al revelar la última conversación con el papá de Lionel Messi

Vos sos brava, fue el comentario de Mirtha Legrand contra Romina Gaetani.
play

La tajante respuesta de Romina Gaetani tras un comentario sobre su polémica separación

últimas noticias

Nadia Beller desde el hospital en Santa Cruz.

Nadia Beller, la expareja de Cerimedo, rompió el silencio tras el atentado en Bolivia

Hace 14 minutos
La actriz rememoró una de las veladas más emocionantes de su vida.

Graciela Alfano confesó los detalles de la noche íntima que más recuerda

Hace 20 minutos
Habrá una convocatoria histórica de 31.500 corredores.

Media Maratón de Buenos Aires 2026: circuito, exposición, retiro de kits y horario de largada

Hace 35 minutos
El informe de la UCA advierte que 4 de cada 10 chicos tienen problemas para acceder a ropa o calzado

Un informe de la UCA advierte que 4 de cada 10 chicos tienen problemas para acceder a ropa o calzado

Hace 50 minutos
play

A seis meses del cierre de FATE, los trabajadores piden volver a trabajar: "Fuimos echados injustamente"

Hace 50 minutos