Tensión en pleno programa por una pelea entre Mercedes Ninci y Esteban Trebucq: "Tengo más calle que todos ustedes" Un acalorado intercambio de posturas al aire derivó en un momento incómodo durante la última emisión de un ciclo televisivo. Agregar C5N en









Una fuerte discusión sucedió entre el conductor y la panelista.

Durante la emisión nocturna de La Nación Más, Mercedes Ninci y Esteban Trebucq protagonizaron un tenso cruce al aire mientras analizaban la coyuntura económica del país. La discusión comenzó a raíz de las marcadas diferencias respecto a los haberes de las empleadas domésticas y el impacto del costo de vida en los bolsillos familiares. En medio del debate sobre la pérdida del poder adquisitivo, las distintas opiniones de la mesa derivaron rápidamente en un fuerte chispazo entre los periodistas.

Al defender su postura sobre las urgencias sociales, la cronista intentó respaldar sus argumentos aludiendo a su extensa trayectoria en las coberturas diarias de la vía pública. “Yo tengo un poco más de calle que todos ustedes juntos, perdónenme. Llevo recorriendo la calle 30 y pico de años y sé lo que le pasa a la gente”, disparó la cronista. De este modo, buscó hacer valer su recorrido como movilera para validar su lectura sobre la realidad socioeconómica actual.

La frase no cayó bien en el estudio y generó la reacción inmediata de Trebucq, quien la frenó en seco para salir al cruce y frenar el ninguneo a los demás panelistas. “No, pará. Eso no me gusta. Ni siquiera hablo por mí, pero no. Débora Plager es una periodista con muchos años... no me gusta”, retrucó el conductor. A pesar de que la movilera intentó aclarar que su intención no era desmerecer la labor del equipo, el clima en el piso continuó tenso.

Sin ceder espacio, el periodista ratificó su desacuerdo con la actitud de su compañera y exigió un trato de equidad profesional hacia todo el panel. “Te recontra respeto y te quiero, me encanta tu laburo, pero no digas ‘tengo más calle que todos ustedes’. Eso no me gusta porque acá todos tienen trayectoria. ¿Por qué no?”, cuestionó firmemente, dejando al descubierto la interna en vivo por el reconocimiento del recorrido periodístico de cada uno.

La discusión de Mercedes Ninci con Esteban Trebucq "Yo pago lo que dice la ley, porque no me alcanza, tengo una empleada de toda la vida que es como mi hermana": el cruce entre Mercedes Ninci y Esteban Trebucq por el sueldo de las empleadas de casas particulares.



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