El primero en dedicar unas dulces palabras y agradecimiento fue el exRacing quien aseguró que “cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada”.

“Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, escribió y agregó: “Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio, pero siempre ahí. Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar”.

Y la respuesta no se hizo esperar, ya que la ex-Violetta también recurrió a su Instagram para responderle y dejar en claro que la pareja se muestra más unida y enamorada que nunca.

La tierna respuesta de Tini Stoessel al romántico posteo de De Paul

Si bien el mensaje del mediocampista argentino fue en su feed de Instagram, la actriz hizo el reposteo en sus historias de la misma red social.

Anticipando que Instagram no la dejaba comentar la foto, empezó diciendo: “Ya sabes todo… estoy muy orgullosa de vos y de cómo encaras cada cosa que te pasa”.

Tini Stoessel Instagram

“Para mí fue un honor haberte podido acompañar, siempre, en las buenas, pero más en las malas. Te amo, gracias por estas palabras y por darme tanto amor. VAMOS ARGENTINA CARAJO”, agregó al posteo con una bandera de la albiceleste y un corazón rojo.