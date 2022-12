El tierno posteo de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel que revolucionó las redes

Camila Homs se refirió a las críticas contra Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: "Me parecen injustas"

En el primer partido de la Selección argentina, el cual el equipo cayó por 2 a 0 y comenzó a cuestionarse la participación en el certamen, los jugadores recibieron muchas críticas y, algunos no tenían familiares en Qatar porque no habían llegado, tal fue el caso del delantero del Atlético de Madrid.

“Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, inició el mensaje.

De Paul a Tini Redes sociales

Y agregó: “Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio, pero siempre ahí. Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra. En poco te abrazo, espéreme un poquito más…”.

El mensaje finalizó con un gracias en mayúsculas y un “te amo” acompañado de corazones celeste y blancos. La imagen es de ellos abrazados y con los ojos cerrados.