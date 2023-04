La supuesta amante de Exequiel Palacios rompió el silencio y contó cómo su relación

Fue entonces que la periodista Agostina publicó su conversación con Rocío Hrabar y ella le contó que no era la amante del futbolista: "Hay que vivir y dejar vivir. Yo entro a mi casa por la puerta, no por la ventana, y no tengo que saltar ningún portón. La cuenta me la pago yo siempre. Hay que saber ser agradecidos en la vida, dejar de victimizarse y aprender a soltar cuando las cosas ya no funcionan, sin lastimar a nadie e involucrar familias. Siempre se puede utilizar el tiempo para hacer algo productivo".

"Él está separado hace 4 meses. Si me fui con mi maleta fue por respeto. Solo soy amiga de él, lo fui a visitar porque estaba en Holanda, de vacaciones por mi cumple, y él está pasando por una situación difícil y le sigue poniendo garra", aclaró.

Por último, pidió que dejen la vida íntima de la gente: “Hay que destacar que, como jugador, la rompe, y cuesta mucho trabajo humano y físico llegar donde llegó. Dejen que cada quien viva su vida íntima tranquilo. Estar loco no es malo, ser hipócrita y mentiroso, sí".