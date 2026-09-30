Cifra preocupante: Argentina superó por primera vez el millón de casos de gripe desde 2016

Desde la cartera sanitaria publicaron el último boletín epidemiológico y explicaron que una de las causas se debe al adelanto de la temporada de virus respiratorios.

Argentina registra el mayor volumen acumulado de infecciones respiratorias de los últimos diez años desde 2016. De acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico Nacional publicado por el Ministerio de Salud, en lo que va del año se notificaron 992.803 casos de Enfermedad Tipo Influenza.

Según indicaron desde la cartera sanitaria, se trata de una cifra récord impulsada fundamentalmente por un adelantamiento de tres semanas en la temporada de circulación viral.

El informe, correspondiente a la semana epidemiológica 37, precisó que solo entre las semanas 34 y 36 se sumaron 71.802 nuevos contagios, motivo por el cual la cartera sanitaria remarcó la importancia de la vacunación para prevenir complicaciones graves e internaciones en los grupos de riesgo.

En cuanto a la evolución de la neumonía, las autoridades reportaron 9.167 nuevos contagios en las últimas dos semanas analizadas, alcanzando un acumulado anual de 122.808 casos, lo que representa una incidencia de 264,3 por cada 100 mil habitantes.

Tras el pico máximo de notificaciones registrado entre las semanas 21 y 22, las estadísticas mostraron un descenso paulatino que actualmente se sostiene con leves fluctuaciones.

Por su parte, la bronquiolitis en menores de dos años presenta un panorama más favorable. A partir de la semana 34 se observó una marcada baja en la curva de casos, registrándose 10.329 nuevos contagios en el último tramo y alcanzando un acumulado anual de 108.433 enfermos. Las autoridades destacaron que las notificaciones se ubican en zona de éxito y sensiblemente por debajo de los promedios históricos.

Respecto al mapa de circulación viral en pacientes ambulatorios, el reporte señaló un claro predominio del virus de la Influenza B, acompañado por una presencia baja pero constante de Virus Sincicial Respiratorio y sin registros de SARS-CoV-2 en los muestreos de control. Sin embargo, en el ámbito de los pacientes internados por cuadros graves, el Virus Sincicial Respiratorio se consolidó como el principal responsable de las hospitalizaciones, seguido en menor medida por la Influenza y el coronavirus.