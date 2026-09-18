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Aseguran que amenazaron de muerte al hermano de Tini Stoessel y crece el escándalo: "Son mafiosos"

Desde que salió a la luz la interna económica de la familia, aseguran que Francisco atraviesa un momento delicado.

Aseguran que el hermano de Tini Stoessel recibió amenazas. 

Aseguran que el hermano de Tini Stoessel recibió amenazas. 

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En medio del escándalo que sacude a la familia de Tini Stoessel, tras el pedido de una auditoría patrimonial impulsado por la artista, Moria Casán habló sobre el delicado momento que atraviesa uno de los integrantes de la familia de la cantante.

La artista junto a su hermano Francisco.
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Durante su programa, la conductora aseguró que el hermano de Tini está atravesando un delicado momento. “Francisco el hermano de Tini Stoessel, ha recibido tres amenazas de muerte”, afirmó en La Mañana con Moria.

La One también se refirió al difícil momento que atraviesa la familia y cuestionó la manera en que la situación quedó expuesta públicamente. “Hay una familia que está peleando por su hija, por su honestidad, por sus valores. Es todo muy duro y están puestos como los malos de la película. Ahora, el hermano recibe tres amenazas de muerte. Los tratan como mafiosos”, expresó.

En el transcurso del programa, Gustavo Méndez quiso saber quiénes estaban detrás de las intimidaciones y preguntó: “¿Quiénes amenazan? ¿Fanáticos o alguien posta?”. Si bien la exvedette no dio precisiones, sostuvo que “lo quieren asustar”.

Francisco Stoessel, hermano de Tini.

Francisco Stoessel, hermano de Tini.

Cómo se dividirá el patrimonio de Tini Stoessel

En medio del escandalo, una de las principales incógnitas gira en torno a cómo se dividirá el patrimonio de la cantante. De acuerdo con las palabras de la periodista Pilar Smith, desde el entorno de Alejandro Stoessel desmintieron que la cantante haya acumulado US$89 millones a lo largo de su carrera. "Allegados a Alejandro me dicen que esto es un delirio, aunque del otro lado trasciende este número. Me aseguran que Alejandro dice que ni Dua Lipa factura esto", relató en LAM.

Con respecto a cómo se dividiría la fortuna en caso de concretarse el acuerdo, Smith detalló que a Martina Stoessel le correspondería el 70% del total. "Absorbe la liquidez exclusiva, el 100% de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios, sponsoreos presentes y futuros", leyó la panelista. En cuanto al resto de la familia, Alejandro Stoessel recibiría el 15% en concepto de indemnización y compensación, además de la mitad de la propiedad de San Isidro adquirida antes de la fama de su hija,

Por su parte Mariana Muzlera le correspondería 10% relativo a propiedades y vehículos, mientras que Francisco, el hermano, al 5% del monto total.

El contexto incluye el traspaso del paquete accionario de todas las sociedades vinculadas a los negocios de Tini. Si bien se mencionó que habría acercamiento entre las partes, hasta el momento no se concretó ningún acuerdo.

La familia de Tini Stoessel fue a ver al Kun Agüero a Manchester
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