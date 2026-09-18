Las exportaciones crecieron en agosto un 12,4% y alcanzaron un total de u$s8.833 millones El Indec informó el alza interanual, impulsada por una suba del 16% en los precios, ya que en cantidades exportadas cayó un 3,1%. Por su parte, las importaciones también crecieron un 3,6% y contabilizaron u$s6.696 millones. Por Agregar C5N en









Las exportaciones crecieron en agosto un 12,4%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este viernes que las exportaciones crecieron en agosto un 12,4% a nivel interanual y alcanzaron un total de u$s8.833 millones, gracias una suba del 16% en los precios, ya que en cantidades exportadas cayó un 3,1%.

Por su parte, en el otro lado del comercio exterior de bienes, las importaciones también registraron un crecieron del 3,6% y contabilizaron u$s6.696 millones.

De esta manera, concluye el informe del organismo, "la balanza comercial registró un superávit de u$s2.187 millones, lo que representó un incremento de u$s746 millones respecto del mismo mes de 2025. El índice de términos del intercambio mostró una suba de 4,5%, como resultado del mayor aumento de los precios de las exportaciones en relación con los de las importaciones".

Cuáles fueron los principales socios comerciales de Argentina en agosto Brasil : se mantuvo como el principal socio comercial del país con un intercambio bilateral por u$s2.679 millones. Argentina realizó exportaciones por u$s1.185 millones (principalmente vehículos de carga y trigo), mientras que importó u$s1.494 millones, dejando un saldo desfavorable para el país de -u$s309 millones.

China : representó un volumen de operaciones de u$s2.297 millones, con compras argentinas por u$s1.735 millones (centradas en maquinaria, electrónica e insumos) y exportaciones por u$s562 millones (carne bovina congelada y carbonato de litio), el balance bilateral arrojó el déficit más abultado del mes: -u$s1.173 millones.

Estados Unidos : en este caso, el intercambio trepó a u$s1.277 millones. Las ventas argentinas alcanzaron los u$s714 millones (impulsadas por el petróleo crudo y el oro), mientras que las importaciones sumaron u$S563 millones, generando un superávit bilateral para la Argentina de u$s152 millones.

India y Chile: el giante asiatico se posicionó como el tercer destino individual de las exportaciones argentinas (USD 592 millones), dejando un superávit comercial a favor de la Argentina de u$s462 millones, impulsado casi en su totalidad por los aceites de soja y girasol. Por su parte, el comercio con el país trasandino arrojó un saldo positivo de u$s429 millones.