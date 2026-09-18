Las exportaciones crecieron en agosto un 12,4% y alcanzaron un total de u$s8.833 millones

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este viernes que las exportaciones crecieron en agosto un 12,4% a nivel interanual y alcanzaron un total de u$s8.833 millones, gracias una suba del 16% en los precios, ya que en cantidades exportadas cayó un 3,1%.
Por su parte, en el otro lado del comercio exterior de bienes, las importaciones también registraron un crecieron del 3,6% y contabilizaron u$s6.696 millones.
De esta manera, concluye el informe del organismo, "la balanza comercial registró un superávit de u$s2.187 millones, lo que representó un incremento de u$s746 millones respecto del mismo mes de 2025. El índice de términos del intercambio mostró una suba de 4,5%, como resultado del mayor aumento de los precios de las exportaciones en relación con los de las importaciones".