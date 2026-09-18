Escándalo total: Laura Ubfal no se guardó nada y puso en duda la final de Gran Hermano La periodista señaló coincidencias entre la temática del informe final y la estrategia de Sol Abraham que alimentaron las sospechas en redes. Agregar C5N en









El resultado dejó al reality envuelto en preguntas que la producción todavía no respondió. Redes sociales

Laura Ubfal encendió la polémica al día siguiente de la final de Gran Hermano Generación Dorada con una observación que rápidamente circuló en redes. La periodista, que formó parte de las galas del reality a lo largo de la temporada, señaló dos detalles del cierre que, en su lectura, podrían indicar que la producción sabía de antemano quién iba a ganar.

El primero de esos detalles tiene que ver con la temática del informe final. "Se armó la polémica porque lo mostraron... habla del ajedrez y lo de Borges. Oh, casualidad, arman la final con el tema del ajedrez de Jorge Luis Borges. La reina blanca, la reina negra, está basado en un poema de Borges", señaló Ubfal. El dato es relevante porque Sol Abraham había construido toda su estrategia dentro de la casa alrededor de esa metáfora.

El segundo punto que la periodista subrayó fue la frase que Sol pronunció al salir de la casa. "Oh, casualidad, arman todo el final con todos los jugadores de Gran Hermano con el ajedrez, como si supieran quién va a ganar... no sé, es capcioso, pero es la verdad. Por otro lado, ella sale de la casa y dice: '¿Puedo decir ahora jaque mate?'. ¿Con quién lo habló? ¿Cómo sabía?", preguntó la periodista, dejando abierta la pregunta sin cerrar la acusación.

Sin embargo, Laura Ubfal también planteó una explicación alternativa que deja espacio para la duda. "Todo bien, esto es un juego y si sabían que iba a ganar porque había mucha diferencia de votos, después se equiparó, está todo bien. Tienen que preparar el material antes, hay que editar, fue una edición fabulosa, pero la verdad es que el tema del ajedrez lo tira ella el día que entra a la casa", aclaró, sin terminar de confirmar ni descartar ninguna versión.

Qué dijo Sol Abraham tras ganar Gran Hermano Sol Abraham se convirtió en la ganadora de Gran Hermano 2026 luego de vencer a Yipio en la final y se llevó más de 70 millones de pesos, más dos millones adicionales por intereses generados en una plataforma digital, y una casa prefabricada. Al caminar hacia la puerta de salida, agradeció a quienes la acompañaron y deslizó una frase que llamó la atención.

"Gracias por invitarme y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Estoy muy feliz", dijo al borde del llanto, en un discurso que confirmó que no llegó al casting por su propia iniciativa sino por invitación directa. Redes sociales Las reacciones en redes no tardaron en aparecer, en donde los usuarios y fanáticos se hicieron eco de su testimonio. Es así que se pudieron ver numerosos comentarios que pusieron en duda el desarrollo genuino del juego, por lo que se generó un debate que se extendió durante horas. Yipio, por otra parte, fue recibida por el público con aplausos que muchos leyeron como los de "la campeona del pueblo". Santiago del Moro le reconoció en vivo que la seguía desde sus videos en redes. "Estoy muy orgullosa y agradecida. Me llevo la gente que conocí en esta casa y me hicieron la estadía más amena. Yo ya gané, aunque la vencedora sea Sol, y la felicito. Gracias Big", expresó emocionada antes de salir del estudio.