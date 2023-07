La respuesta de la influencer que aseguró que solo acepta una cita si paga el hombre: "Mi objetivo es..."

La influencer Sofía Gonet realizó un stream en el que se debatían cosas típicas de una cita . Fue entonces cuando aseguró que ella no pagaba por la comida y esperaba que lo hagan los hombres, de lo contrario los bloqueaba. Eso generó polémica y tuvo que salir a aclarar en redes.

“Si me dice vamos mitad y mitad, pago la cuenta y te bloqueo. Si mira mucho la cuenta, ya no me gusta”, expresó y se generó un debate en el que sus compañeras aseguraban que les gusta pagar ellas y otro tipo de opiniones.