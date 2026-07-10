Javier Milei defendió la reforma del Banco Central y aseguró que el objetivo es "preservar el valor de la moneda"

El Presidente cuestionó la modificación de la Carta Orgánica realizada en 2012, la cual la calificó como "un disparate" y remarcó que estaba diseñada "para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero". Además, anticipó que las modificaciones en las facultades del BCRA van a generar “ruido” en el Congreso y justificó un posible "shutdown" del Estado.

El presidente Javier Milei defendió este viernes el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Destacó que el objetivo primordial de la iniciativa es " preservar el valor de la moneda " y cuestionó los cambios introducidos en 2012, los cuales calificó como "un disparate" ya que " está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero ".

Además, anticipó que las modificaciones en las facultades del BCRA van a generar “ruido” en el Congreso, justificó un posible "shutdown" del Estado, e hizo referencia al entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, previo al duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

“La carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero. Es un disparate ”, afirmó el jefe de Estado en una entrevista por Now 97.9, donde justificó que el objetivo de la primera modificación debe ser “preservar el valor de la moneda” por parte del Banco Central.

En el continuado de defensa del proyecto que fue revelado por Milei en la última reunión con senadores y diputados de La Libertad Avanza, el Presidente entiende que las modificaciones introducidas por la extitular del BCRA Mercedes Marco del Pont, estuvieron "mal técnicamente" y fueron el puntapié para una crisis de precios y alza inflacionaria. "Nosotros heredamos una inflación del 1,5% diario y la economía iba camino a una inflación del 15.000% anual por las bestialidades que hicieron", afirmó.

Entre los cambios propuestos para modificar la Carta Orgánica, Milei detalló que el primero de ellos apunta a " quitarle al Central la actual función que le asigna 5 objetivos , por los cuales puede emitir por cualquier cosa, y el único mandato es preservar el valor de la moneda".

En segundo lugar, planteó la necesidad de "prohibirle financiar al fisco, de gastar más de lo que tenemos": "Porque con el alegato de ponerle humanidad a la política económica terminaron siendo los más inhumanos, porque generaron déficit fiscal durante 123 años. Eso después se financió con una deuda que se defaulteo".

El tercer punto se aboca a "respaldar la gobernanza del BCRA", sin poder echar a sus directivos "de cualquier forma" y el cuarto refiere a las utilidades de la entidad, y sostener que "no se pueden distribuir dividendos" para poder usarlos como pago en la medida en que "la inflación entre en terreno negativo".

En ese sentido, defendió mantener el déficit cero y el shutdown del Estado, iniciativa sobre la cual también trabaja: "Aquel que esté en contra, está a favor de presupuestos desequilibrados y de la irresponsabilidad fiscal".

Milei defendió el rumbo económico y habló de "récord de consumo"

En otra parte de la entrevista, el jefe de Estado aseguró que las políticas implementadas desde su arribo a la Casa Rosada hicieron "crecer la economía", previo a destacar que los niveles de consumo y de exportación están en los "máximos de la historia".

"Estamos en máximos de consumo privado de la historia y estamos en máximos de importaciones de la historia. De hecho si se recuerda que en un momento se hablaba de que el tipo de cambio estaba atrasado, sería el caso de atraso cambiario más loco del mundo, donde las exportaciones crecen cinco veces más fuerte que el PBI”, explicó Milei.

En este sentido, aseguró poder demostrar que "existe crecimiento pensado en rendimientos crecientes sin tener que utilizar parches artificiales. El modelo tiene una solución interior". De esta manera, analizó, Argentina está "en el máximo del nivel de PBI, del consumo privado y de exportaciones de la historia" y que, a esta marcha, "en 20 años nos convertiríamos en una potencia mundial. El PBI de ahora lo estaríamos multiplicando por lo menos cuatro veces".