Yanina Latorre opinó sobre la polémica del bikini de la China Suárez y no tuvo piedad: "Se arruinaron la vida..."

La conductora de Sálvese Quien Pueda, reaccionó al descargo de la actriz por las fotos en bikini y fue contundente.

Tras el descargo de Eugenia "La China" Suárez por las críticas que recibió por compartir fotos en bikin i, Yanina Latorre se metió en la polémica y analizó sus palabras sin filtro.

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“Ay, me deprime. Así no se va a comprar nunca el cariño de la gente. Tiene 10, 15 bolu... que la defienden en Twitter y nada más. Está todo el día peleando como él (por Mauro Icardi). Se arruinaron la vida mutuamente”, comenzó diciendo la conductora.

“Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón, bonita: si te dicen cuadrada, que no tiene cintura, la que te lo dice está mal del marote, pues sos una bomba, punto uno” , continuó Latorre.

En ese sentido, criticó el motivo del descargo de la actriz y fue contundente: “Pero si vos lo contestás es porque te afecta. Si ella fuera feliz, no tiene tiempo en detenerse, en leer todo eso”.

"Yo digo el embole que se debe estar pegando en la casa de los sueños. Si yo tengo que estar tres meses, cuatro, cinco, un año metido en mi casa con Diego todo el día tomando sol en el jardín, me pego un tiro a la con... ¿No tiene una amiga para tomar mate? ¿No va a la manicura? ¿No va al supermercado? Todo lo que hace es con Icardi”, cuestionó sin piedad.

“Tiene que haber aire en la pareja, una vida”, concluyó.

El descargo de la China Suárez: "Estoy feliz de estar al pedo"

La modelo Eugenia "China" Suárez respondió a los haters que critican su vida y su apariencia con un video en el que se mostró en bikini tomando sol. "Y sí, es jueves, son las 5 de la tarde, estuve tomando sol, con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama y que es el hombre perfecto", publicó la mujer de Mauro Icardi.

Captura de pantalla: redes sociales

La mediática usó sus historias de Instagram para hacer un descargo contras los que critican su vida al lado del futbolista, exmarido de Wanda Nara. "Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde haciendo nada", detalló.

Suárez enumeró sus supuestos "defectos" físicos con ironía: "Sí, tengo dos granos acá"; "Tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural", y remató con: "Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices".

La China Suarez empezó a responder criticas de la nada "Sí soy cuadrada no tengo cintura pero estoy buenísima igual" pic.twitter.com/xyI2x5Y9xw — MF (@MundoFamososOk) September 17, 2026

Ante los que la castigan por su aspecto físico, decidió exponer a uno de los usuarios que ironizaban sobre su cuerpo y apuntó: "Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día".