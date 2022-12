La reacción de Camila Homs tras la filtración de los chats con Rodrigo De Paul

Luego de que estallara la polémica por los mensajes que les envió a su ex Rodrigo De Paul y a Tini Stoessel , la modelo Camila Homs se instaló en Punta del Este para disfrutar de unas vacaciones en compañía de sus dos hijos, Bautista y Francesca.

En las últimas horas, a través de historias, se pudo ver como la modelo e influencer compartió un almuerzo con amigas y con sus hijos; asistió a un evento de la revista Caras, donde se sacó fotos con Wanda y Zaira Nara; comió pizza en José Ignacio y salió a bailar.

homs nara Camila, Wanda y Zaira posaron juntas en un evento.

Hasta el momento, Camila Homs no hizo ninguna declaración respecto al escándalo en el que está involucrada y que explotó este jueves con la noticia de la denuncia penal que le realizó su ex y padre de sus hijos, Rodrigo De Paul.

"No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo", es una de las tantas amenazas que lanzó Homs contra el futbolista.