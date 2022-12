Rodrigo De Paul denunció a su expareja Camila Homs por un increíble hecho

El futbolista Rodrigo De Paul decidió denunciar a su ex Camila Homs luego de incesantes amenazas que recibió en el último tiempo, evidenciando una relación más que conflictiva tras su separación. La misma fue radicada el jueves 22 de diciembre y ratificada personalmente por el campeón del mundo el lunes 26 del mismo mes, es decir, horas antes de viajar a Madrid junto a su novia Tini Stoessel .

Tini Stoessel reveló detalles del pedido desesperado de De Paul en el Mundial: "Me llamó llorando"

Vinculado a una manifestación de la modelo en relación a que el futbolista "no conoce a la gente que la rodea", este solicitó el resguardo de sus hijos, los cuales son menores (Francesca tiene 3 y Bautista tiene 1). Vale remarcar que la relación amorosa entre ellos duró aproximadamente 11 años, es decir que comenzaron a estar juntos cuando eran adolescentes.

Además, no solo es contra Rodrigo De Paul, sino que Tini Stoessel también fue amenazada, aunque no se radicó denuncia por el momento. En este caso, ella las recibió a través de Instagram, por lo que la cantante la bloqueó. Por otro lado, no hubo conversación de WhatsApp entre ellas 2, ya que la artista ni siquiera la tiene agendada en su celular.