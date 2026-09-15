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La polémica actitud del padre de Tini Stoessel que impactó a la cantante durante su última gira

El manejo del staff durante la gira volvió a mostrar las diferencias entre la cantante y su entorno más cercano, en medio de una disputa legal que sigue sumando capítulos.

La artista

La artista, además, volvió a hablar públicamente sobre el proceso de salud mental que todavía atraviesa.

La relación entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo de tensión luego de conocerse una decisión que habría afectado directamente a la cantante durante su última gira. El conflicto, que ya venía escalando en los últimos meses, ahora se traslada al terreno profesional y al armado del equipo de trabajo que acompaña a la artista en sus presentaciones.

En medio del recital de Futttura, la cantante dio a conocer que fue diagnosticada con depresión.
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La información fue dada a conocer por Santiago Riva Roy en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América TV. Según explicó el periodista, la cantante se vio impedida de llevar a la mitad de los bailarines de confianza que integran su staff habitual. "Tini no pudo llevar a la mitad de los bailarines de confianza de su staff a la gira, por un tema de visas o cachet", detalló Riva Roy al describir el inconveniente.

Lo que generó mayor malestar dentro del entorno de la artista fue la interpretación sobre quién habría tomado esa determinación. "Desde el entorno de Tini dicen que lo decidió el socio del padre", señaló el panelista, dejando a la vista que la decisión no partió directamente de Alejandro, sino de una persona vinculada a él dentro de la estructura de representación. Frente a esta situación, la cantante habría manifestado su descontento de manera directa. "Ella siente que es una mojada de oreja. Se quejó y pasó eso", resumió Riva Roy sobre la reacción de la artista.

El conflicto también tiene una arista legal que fue analizada en el mismo programa por el abogado Mauricio D'Alessandro, quien se refirió a la demora en la entrega de documentación que Tini le habría solicitado a su padre. El letrado explicó que este tipo de procesos de rendición de cuentas se divide en dos etapas, y que mientras se desarrolla la primera, quien debe entregar la información puede mejorar su posición mostrando buena voluntad sin avanzar del todo.

"Los juicios de rendición de cuentas tienen dos partes. La primera es, 'decime todos los papeles que tenés míos y mostrame todas las cuentas'. Mientras eso ocurre no se puede iniciar formalmente en qué gastaste la plata. Con eso él va mejorando su posición. Muestra buena voluntad y demora la segunda parte", explicó D'Alessandro.

El abogado fue más allá al calificar la estrategia detrás del conflicto. "Es táctica. Ya no es un problema de abogados que se ocupan de estructuración de patrimonio. Son de abogados mañeritos de comercial", sostuvo, y agregó una definición contundente sobre la postura de Alejandro Stoessel en la disputa. "No se le va a dar a Tini el control de las empresas...", aseguró.

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Tini Stoessel reconoció que sigue bajo tratamiento psiquiátrico

Durante su regreso a los escenarios en El Salvador, donde retomó el show de Futttura luego de la suspensión del recital previsto para el sábado, Tini vivió un momento muy emotivo al frenar la presentación para hablar frente a sus fanáticos sobre uno de los períodos más difíciles de su vida. Es así que la artista contó que continúa acompañada por profesionales de la salud mental.

Mientras interpretaba canciones de Un mechón de pelo, el álbum donde volcó distintas experiencias dolorosas, la cantante se refirió abiertamente al diagnóstico que recibió y al tratamiento que todavía mantiene. "Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra", expresó desde el escenario.

La artista también resaltó el rol fundamental que cumplieron sus vínculos más cercanos durante ese proceso. "A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años", sostuvo. Además, también tuvo palabras de agradecimiento especiales para sus seguidores por el cariño recibido en los momentos más complicados. "Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo", manifestó, visiblemente movilizada. Cerró su mensaje destacando cómo el dolor puede transformarse en aprendizaje y dejó una reflexión para quienes atraviesan situaciones similares. "Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos".

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