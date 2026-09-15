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"Es todo mentira", el tío de L-Gante negó la acusación de los usurpadores y afirmó que "está hecha la denuncia"

Fabián, conocido como "El Oso", se defendió de la imputación por "amenaza agravada por armas" y confirmó que la familia que ingresó a la casa de la prima del cantante fue denunciada ante la Fiscalía.

L-Gante.

L-Gante.

Tras la denuncia de la familia de usurpadores contra L-Gante y su tío Fabián, este último negó la imputación por "amenaza agravada por armas" y aseguró que le dijo "bien que se vayan". "Es todo mentira", concluyó el vecino de General Rodríguez este martes en diálogo con C5N.

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"Les dije que se tenían que ir porque era la casa de mi prima y estaba la denuncia hecha en la Fiscalía, que está todo legal así que se tenían que ir", reconstruyó el hombre.

"Después me agarraron tres mujeres en la calle y me dijeron de todo, por eso me involucraron a mí de que yo fui y la amenacé", apuntó a C5N el hombre que vive enfrente de la casa usurpada y aclaró que L-Gante fue "tres días después" que él a reclamar por la casa y que él no estuvo "en ese momento", pero consideró "difícil" que el cantante tuviera armas.

El músico relanzó su carrera profesional en medio de denuncias de estafa a su exmanager.

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El denunciado insistió este martes: "Yo hablé bien con esta gente, fui sin armas, aparte me encararon tres mujeres y ¿qué les puedo hacer? No se le puede levantar la mano a una mujer". El tío del artista precisó que la casa está usurpada "hace dos semanas, 20 días".

El video al que accedió C5N donde se ve a la familia forzando su entrada a la casa tiene fecha del 20 de agosto. En ese registro se ve a un hombre ingresando primero y a dos mujeres y cuatro menores de edad siguiéndolo unos minutos más tarde. En referencia a las cámaras, el tío de L-Gante se siente "tranquilo": "Pueden mostrar lo que quieran".

Sobre la denuncia de amenazas, el hombre consideró que la familia lo inventó "para que la Justicia les diga 'quedate con la casa'".

Video: el momento en el que los usurpadores ingresan a la casa de la prima de L-Gante

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