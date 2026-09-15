"Es todo mentira", el tío de L-Gante negó la acusación de los usurpadores y afirmó que "está hecha la denuncia" Fabián, conocido como "El Oso", se defendió de la imputación por "amenaza agravada por armas" y confirmó que la familia que ingresó a la casa de la prima del cantante fue denunciada ante la Fiscalía. Agregar C5N en









L-Gante.

Tras la denuncia de la familia de usurpadores contra L-Gante y su tío Fabián, este último negó la imputación por "amenaza agravada por armas" y aseguró que le dijo "bien que se vayan". "Es todo mentira", concluyó el vecino de General Rodríguez este martes en diálogo con C5N.

"Les dije que se tenían que ir porque era la casa de mi prima y estaba la denuncia hecha en la Fiscalía, que está todo legal así que se tenían que ir", reconstruyó el hombre.

"Después me agarraron tres mujeres en la calle y me dijeron de todo, por eso me involucraron a mí de que yo fui y la amenacé", apuntó a C5N el hombre que vive enfrente de la casa usurpada y aclaró que L-Gante fue "tres días después" que él a reclamar por la casa y que él no estuvo "en ese momento", pero consideró "difícil" que el cantante tuviera armas.

El músico relanzó su carrera profesional en medio de denuncias de estafa a su exmanager. Redes Sociales El denunciado insistió este martes: "Yo hablé bien con esta gente, fui sin armas, aparte me encararon tres mujeres y ¿qué les puedo hacer? No se le puede levantar la mano a una mujer". El tío del artista precisó que la casa está usurpada "hace dos semanas, 20 días".

El video al que accedió C5N donde se ve a la familia forzando su entrada a la casa tiene fecha del 20 de agosto. En ese registro se ve a un hombre ingresando primero y a dos mujeres y cuatro menores de edad siguiéndolo unos minutos más tarde. En referencia a las cámaras, el tío de L-Gante se siente "tranquilo": "Pueden mostrar lo que quieran".