La madre de Lali Espósito reveló detalles del casamiento de la cantante con Pedro Rosemblat La mamá de la figura pop rompió el silencio para brindar precisiones sobre los pasos a futuro que dará la pareja en el terreno afectivo. Agregar C5N en









La madre de la cantante dio algunos detalles sobre la boda.

El consolidado noviazgo entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat atraviesa su mejor momento sentimental y la pareja ya proyecta los pasos a seguir dentro de su historia de amor. En medio de esta importante etapa, Majo Riera, madre de la destacada artista pop, rompió el silencio para brindar precisiones inéditas sobre cómo visualizan la eventual boda y resaltar la gran química que existe dentro de la familia.

La mamá de Lali Espósito estrena un ciclo con las madres de los íconos de la música. Redes sociales / Imagen mejorada con IA La mamá de la intérprete no dudó en dar detalles de la ceremonia que planifica la pareja y sorprendió a todos al despejar los rumores sobre una fiesta multitudinaria. Según explicó la mujer, los novios pretenden alejarse de las grandes extravagancias mediáticas para apostar por un festejo íntimo y descontracturado: “El casamiento va a ser muy tranquilo”, aseguró al referirse a la organización del evento.

De esta manera, Riera dejó en claro que la intención principal de su hija y del periodista es celebrar el compromiso rodeados exclusivamente por sus seres queridos más cercanos. El objetivo del festejo pasa por priorizar la calidez afectiva en un marco reservado, evitando transformar la unión formal en un espectáculo masivo acorde a la enorme exposición pública que rodea la vida diaria de ambos.

Más allá de los preparativos para dar el sí en el altar, la entrevista dejó al descubierto las enormes ilusiones familiares que despierta el futuro del noviazgo. Durante la charla, la mamá de la estrella de la música remarcó el excelente vínculo que mantiene con su yerno y aprovechó la ocasión para revelar públicamente su anhelo personal más profundo: la firme intención de convertirse en abuela de una nena.

Qué piensa la mamá de Lali sobre Pedro Rosemblat La madre de Lali Espósito, Majo Riera, volvió a referirse públicamente al presente sentimental de la artista y no escatimó en elogios para calificar a Pedro Rosemblat. Durante sus declaraciones, la mujer destacó la solidez del vínculo y valoró de forma muy especial la contención cotidiana que el periodista le brinda a la cantante pop, tanto puertas adentro como frente a la mirada atenta de los medios de comunicación.

Redes sociales En ese sentido, Riera fue contundente al puntualizar la actitud del comunicador hacia su hija y subrayar los gestos que terminaron por conquistarla como suegra. “Lo que más me gusta de Pedro es que la quiere y la cuida, se nota en sus actos públicos y privados”, señaló con total firmeza para dejar en claro el grado de confianza y afecto que deposita en el compañero de la referente musical. Con este contundente respaldo familiar, la mamá de la artista reafirmó la importancia central de que su hija atraviese su rutina acompañada por un hombre que la respete de manera genuina. De esta forma, la declaración terminó de sellar la plena aprobación familiar hacia la relación, celebrando la armonía y el cuidado mutuo que reina en la pareja.