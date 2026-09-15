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Sorprendió a todos: una famosa cantante argentina reconoció que le gustaría dedicarse a la política

La artista deslizó un drástico paso al costado en los escenarios y apostar todo su capital para candidatearse.

Una famosa artista quiere lanzar su carrera en el ámbito público.

Una famosa artista quiere lanzar su carrera en el ámbito público.

Durante su paso por la televisión nacional en el ciclo La Noche de Mirtha, la cantante Gladys "La Bomba Tucumana" dejó a todos boquiabiertos al anunciar su firme deseo de abandonar la música para volcarse de lleno a la actividad política en su provincia natal.

El cantante decidió someterse a un cambio estético.
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La artista tropical explicó que, aunque ya tuvo incursiones previas, ahora siente la madurez y la preparación necesaria: "Estuve en política, pero sabía que no iba a poder dedicarme por completo y hoy sí siento que estoy preparada", aseguró con contundencia frente a la audiencia.

Con un fuerte enfoque en el costado social y humano de la función pública, la intérprete remarcó su perfil terrenal: "Me gusta mucho la parte social, estar más cerca de la gente y, yo vivo una realidad totalmente diferente a algunos políticos que están acomodados, yo vivo en el mundo real de la vida".

En cuanto a su futuro profesional, Gladys aclaró que su compromiso implicaría un punto final rotundo en los escenarios: "Si yo me meto de lleno, sería en mi provincia, obviamente en Tucumán lo haría y obviamente dejaría la música, me retiraría para devolverle a la gente y para estar cerca de la gente".

Su testimonio generó un amplio eco mediático en la televisión y las redes sociales, posicionándola como una de las figuras más comentadas de la semana por su genuina intención de representar a los ciudadanos de a pie.

La crisis del negocio de La Bomba Tucumana

Además de sus aspiraciones políticas, la cantante expuso en el programa la profunda crisis económica que golpea a los comerciantes, revelando que evalúa el cierre de su local de empanadas: "Ya estoy viendo si voy a cerrar o voy a continuar. Me va excelente, pero los gastos que tengo para mantener mi local directamente no coindicen con el ingreso".

Describiendo un panorama de persianas bajas y pérdida de poder adquisitivo, la artista cuestionó la desconexión oficial con la calle: "La inflación está bajando... No, yo no la noto. La semana pasada, compré una bolsa de cebollas para mi local. Me costó 17 mil pesos el viernes, y el lunes me costó 28".

Visiblemente preocupada por los costos fijos, la referente tropical profundizó en la dificultad insostenible para mantener un comercio: "¿Cómo es entonces que baja la inflación? ¿Dónde la notan? Yo no la noto yo... ¿Cómo pago un alquiler si le pongo a un empleado mío un millón de pesos?".

La cantante también expuso el drama social cotidiano para acceder a la alimentación básica: "La gente que tiene plata nada más compra carne para comer una milanesa, ¿entendés? O sea, hablamos difícil", sentenció al criticar el tecnicismo de los discursos de la dirigencia.

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