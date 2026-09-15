15 de septiembre de 2026 Inicio
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El uso de la capacidad instalada en la industria cayó a 58,2% en julio

La cifra es menor a la utilizada en junio de este año (59,1%) y en julio de 2025 (58,4%), según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No supera el 60% desde octubre del último año.

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El uso de la capacidad instalada en la industria cayó 0,9% mensual en julio.

El uso de la capacidad instalada en la industria cayó 0,9 puntos porcentuales y se ubicó en 58,2% en julio, según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La cifra también cayó respecto a julio de 2025, cuando había alcanzado el 58,4%. Desde octubre de 2025 que el indicador no supera el 60%.

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La industria metalmecánica (38,3%) y la automotriz (39%) son las que menos utilizaron su capacidad instalada en el séptimo mes del año, seguidas de la producción de caucho y plástico (40,2%), de tabaco (45,2%), textiles (45,3%), extracción minerales no metálicos (48,6%) y edición e impresión (54,6%).

Los sectores que se mantuvieron por sobre el promedio general fueron refinación del petróleo (89,9%), industrias metálicas básicas (71,8%), papel y cartón (69,6%), productos alimenticios y bebidas (66%) y sustancias y productos químicos (61,4%).

De forma interanual, refinación del petróleo, industrias metálicas básicas, papel y cartón, productos alimenticios y bebidas, sustancias y productos químicos, edición e impresión incrementaron el uso de su capacidad instalada. El aumento en la elaboración de alimentos y bebidas está relacionado principalmente a la mayor molienda de oleaginosas.

De acuerdo con datos del IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas muestra un aumento interanual de 10,7%. Asimismo, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se observa un aumento interanual de 9,3% en el ingreso de grano de soja a molienda y se registran incrementos interanuales en la elaboración de aceites y subproductos de soja y de girasol.

La industria se desplomó un 5% en julio y no da señales de recuperación

El Indec también informó la última semana que el índice de producción industrial manufacturero cayó un 5% mensual en julio, mientras que bajó un 4,9% en la comparación interanual. De esta manera, se acercó al peor nivel registrado durante el gobierno de Javier Milei.

En un informe, el Indec señaló que 12 de los 16 rubros de la industria manufacturera bajaron interanualmente en julio, ya que se registraron caídas en Otros equipos, aparatos e instrumentos (-31,4%), Maquinaria y Equipo (-26,7%), Prendas de Vestir, Cuero y Calzado (-15,9%), Productos textiles (-13%), Productos minerales no metálicos (-12,6%), Productos de Tabaco (-12,3%), Productos de caucho y plástico (-9,1%), Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras (-9,1%) y Productos de Metal (-8,4%).

También hubo mermas en Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-5,4%), Sustancias y productos químicos (-1,3%) y Alimentos y bebidas (-0,5%). En tanto, subió la actividad de Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (+8,1%), Madera, papel, edición e impresión (+7,1%), Otro equipo de transporte (+2,6%) e Industrias metálicas básicas (+1,6%).

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