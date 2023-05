La picante pregunta del hijo de Wanda Nara que la incomodó durante un vivo de Instagram

No es la primera vez que la conductora de Masterchef vive un incómodo momento en los vivos de Instagram. La primera vez fue cuando la mediática y su hija mayor, Francesca, estaban interactuando con sus seguidores y apareció un comentario que causó un gran revuelo: “Aguante la China Suárez”.

Wanda estalló en risas y su hija también y pícara soltó: “¿De qué te reís Franchi?”, preguntó su mamá y la nena tímidamente, pero sin dejar de sonreir, dijo: “Del comentario”. Acto seguido, la hermana de Zaira Nara dijo sin terminar la frase: “La gente a veces está...”.

Ahora, la mamá también de Benedicto y Constantino López e Isabella Icardi volvió a protagonizar un momento incómodo en sus redes, pero esta vez fue su hijo mayor quien la hizo reaccionar con nerviosismo y complicidad.

La picante pregunta de Valentino López que incomodó a Wanda Nara durante un vivo

El joven de 13 años estaba respondiendo a las preguntas de su mamá sobre los cambios constantes de países que afrontan siguiendo los pasos, primero de su padre, Maxi López y luego, el marido de Wanda, Mauro Icardi.

¿Preferís vivir en Italia o vivir en Argentina?”, le preguntó Wanda a lo que Valentín le contestó que “es lo mismo, si total voy a entrenar, voy a la escuela y me quedo en casa. No me cambia a mí, cambia solo la lengua”.

Sin embargo, el adolescente reconoció que cuando estaba en Francia “estaba bien y después cuando nos fuimos a Turquía eso sí que no me gustó”. “Pero después en Turquía estaba bien”, agregó.

https://twitter.com/LaCritiok/status/1662508819262455808 Picante Valentino Lopez, Wanda le pregunto como corto con su ultima novia en francia y él retruco: ¿y vos como le dijiste a mi papá que lo dejabas? pic.twitter.com/tmzbHakhyt — Nahuel Saa (@LaCritiok) May 27, 2023

En ese momento, el actual futbolista de las inferiores de River acoto: “Tenía novia en Francia pero la tuve que dejar porque me había ilusionado que iba a jugar en el Milan”. “¿Y cómo le dijiste?”, quiso indagar la ahora morocha.

Rápidamente y sin tapujos el nacido en Italia retrucó de manera inesperada: “¿Vos cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas? Es lo mismo”. Ente carcajadas y nerviosismo, Wanda le pidió que no compare la situación. “Me puse colorada...”, señaló la mediática.